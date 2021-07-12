Уровень: Smart Level для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 13 | Статистика
|Размер:
|4,4 Мб
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Уровень: Smart Level - приложение, которое позволяет точно и легко измерять угол или наклон объекта. Для использования программы достаточно положить ваше устройство задней стороной на поверхность, или поставить короткий/длинный бок вашего устройства на объект.
Возможности программы Уровень: Smart Level:
- Уровень поверхности (пузырьковый уровень).
- Инклинометр.
- Калибровка нуля.
- Единица наклона (градусы, проценты, радианы, уклон крыши).
- Блокировка экрана.
- Интерфейс в стиле Material Design.
- Отсутствует реклама (Pro-версия).
- Линейка, Уровень, Резьбомер (Pro-версия).
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Admin
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