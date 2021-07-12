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Уровень: Smart Level для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 13 | Статистика
Размер:4,4 Мб
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Уровень: Smart Level скриншот № 2
Уровень: Smart Level скриншот № 3
Уровень: Smart Level скриншот № 4

Уровень: Smart Level - приложение, которое позволяет точно и легко измерять угол или наклон объекта. Для использования программы достаточно положить ваше устройство задней стороной на поверхность, или поставить короткий/длинный бок вашего устройства на объект.

Возможности программы Уровень: Smart Level:

  • Уровень поверхности (пузырьковый уровень).
  • Инклинометр.
  • Калибровка нуля.
  • Единица наклона (градусы, проценты, радианы, уклон крыши).
  • Блокировка экрана.
  • Интерфейс в стиле Material Design.
  • Отсутствует реклама (Pro-версия).
  • Линейка, Уровень, Резьбомер (Pro-версия).
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