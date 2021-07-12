Уровень: Smart Level - приложение, которое позволяет точно и легко измерять угол или наклон объекта. Для использования программы достаточно положить ваше устройство задней стороной на поверхность, или поставить короткий/длинный бок вашего устройства на объект.

Возможности программы Уровень: Smart Level: