Спидометр - приложение, которое представляет собой простой в использовании GPS спидометр, использующий ваши данные о местоположении для отображения вашей текущей скорости и максимальной скорости. Присутствует возможность установить единицы скорости в км/ч, миль/ч, узел, м/с или на ft/s.

Также приложение позволяет увидеть пройденное расстояние (в м, км или миль) и точность сигнала GPS (в м, фут или yd) в нижней части приложения.

Основные возможности программы Спидометр: