Спидометр для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 11 | Статистика
Размер:2,6 Мб
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Спидометр - приложение, которое представляет собой простой в использовании GPS спидометр, использующий ваши данные о местоположении для отображения вашей текущей скорости и максимальной скорости. Присутствует возможность установить единицы скорости в км/ч, миль/ч, узел, м/с или на ft/s.

Также приложение позволяет увидеть пройденное расстояние (в м, км или миль) и точность сигнала GPS (в м, фут или yd) в нижней части приложения.

Основные возможности программы Спидометр:

  • Простой в использовании GPS спидометр.
  • Минималистичный интерфейс.
  • Использует ваши данные о местоположении для отображения вашей текущей скорости и максимальной скорости.
  • Возможность установить единицы скорости в км/ч, миль/ч, узел, м/с или на ft/s.
  • Отображает пройденное расстояние (в м, км или миль) и точность сигнала GPS (в м, фут или yd).
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