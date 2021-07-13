Спидометр для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|R. Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 11 | Статистика
|Размер:
|2,6 Мб
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Спидометр - приложение, которое представляет собой простой в использовании GPS спидометр, использующий ваши данные о местоположении для отображения вашей текущей скорости и максимальной скорости. Присутствует возможность установить единицы скорости в км/ч, миль/ч, узел, м/с или на ft/s.
Также приложение позволяет увидеть пройденное расстояние (в м, км или миль) и точность сигнала GPS (в м, фут или yd) в нижней части приложения.
Основные возможности программы Спидометр:
- Простой в использовании GPS спидометр.
- Минималистичный интерфейс.
- Использует ваши данные о местоположении для отображения вашей текущей скорости и максимальной скорости.
- Возможность установить единицы скорости в км/ч, миль/ч, узел, м/с или на ft/s.
- Отображает пройденное расстояние (в м, км или миль) и точность сигнала GPS (в м, фут или yd).
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