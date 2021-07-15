Weather Radar App для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,32 Мб
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Weather Radar App - мощная и простая в использовании метеорологическая радиолокационная станция. Приложение включает радиолокационные карты, предупреждения о погоде, средство отслеживания штормов.

Основные характеристики Weather Radar App:

  • Просмотр прогнозов погоды и температуры для вашего текущего местоположения.
  • Уведомления о погоде и предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Можно использовать в качестве трекера шторма, дождя, прогноза ветра или торнадо.
  • Предоставляет точную информацию о текущей погоде и предлагает ежечасные, ежедневные и еженедельные прогнозы.
  • Просмотр в реальном времени анимированных изображений метеорологических радиолокаторов на радиолокационной карте с предупреждениями.
  • Виджеты на главном экране и панели уведомлений, которые помогут вам быстро найти то, что вам нужно.
  • Анимация погодных карт в режиме реального времени с отслеживанием метели и ураганов: дождь, снег, облака, ветер, температура, влажность, волна, давление, течения.
  • Полный отчет: время для текущего местоположения, температура, атмосферное давление, погодные условия, расстояние видимости, относительная влажность, осадки в различных единицах, точка росы, скорость ветра и направление.
  • Поиск и управление несколькими местоположениями.
  • Поддерживается уведомление о погоде и предупреждения.
  • Описание погоды: время восхода и захода солнца, влажность, вероятность осадков, видимость и т.д.
  • Просмотр сведений о погоде на день и час.
  • Изменение настроек единиц измерения: температура (C / F), формат времени (12 ч / 24 ч), осадки (мм, дюйм), скорость ветра (км / ч, миль / ч, м / с), давление (мм рт. Ст., ГПа, мбар ).
  • Прогноз погоды для всех стран и городов: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, США и т.д.
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