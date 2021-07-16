USBDriveLog для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|69 Кб
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USBDriveLog - бесплатный инструмент для Windows 10, который отображает список всех подключенных к компьютеру USB-накопителей.
Для каждого события, связанного с USB-накопителем, отображается следующая информация: Модель устройства, ревизия, производитель, серийный номер, время подключения, время отключения, идентификатор устройства, емкость устройства и многое другое.
USBDriveLog позволяет получать информацию с локального компьютера, с удаленного компьютера в сети и с внешнего жесткого диска. Программа не требует инсталляции.
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