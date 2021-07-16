USBDriveLog - бесплатный инструмент для Windows 10, который отображает список всех подключенных к компьютеру USB-накопителей.

Для каждого события, связанного с USB-накопителем, отображается следующая информация: Модель устройства, ревизия, производитель, серийный номер, время подключения, время отключения, идентификатор устройства, емкость устройства и многое другое.

USBDriveLog позволяет получать информацию с локального компьютера, с удаленного компьютера в сети и с внешнего жесткого диска. Программа не требует инсталляции.