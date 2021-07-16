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Калькулятор Дробей для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.39 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,17 Мб
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Калькулятор Дробей - приложение, которое позволяет работать с дробями, совершать пошаговые операции и решать примеры из алгебры. Программа выдает промежуточные результаты при вводе выражения, причем вводимые выражения преобразуются и выдаются в виде картинки, как если бы вы записывали формулы в привычном виде на листе бумаги.

На одном экране, можно вводить несколько разных выражений для расчета, разделяя их. Каждое выражение получается на отдельной строке.

Основные функции программы Калькулятор Дробей:

  • Пошаговые операции (эту опцию можно включать и выключать).
  • Арифметические операции.
  • Возведение в степень.
  • Упрощение дробных выражений.
  • Дробные выражения с комплексными числами.
  • Преобразование десятичных в обычные дроби и наоборот.
  • Операции с дробями, где есть переменные.
  • Вынесение целой части числа из под знака корня.
  • Масштабирование экрана щипком двух пальцев.
  • Линейные уравнения.
  • Квадратные уравнения.
  • Приблизительные корни высших полиномов.
  • Системы линейные уравнений.
  • Деление многочленов столбиком.
  • Разложение полиномов, факторинг.
  • Решение неравенств с одной переменной.
  • Линейные и полиномные неравенства.
  • Неравенства с функцией "Абсолютная величина".
  • Двойные неравенства.
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