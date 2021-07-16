Калькулятор Дробей для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.39 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mathlab Apps, LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,17 Мб
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Калькулятор Дробей - приложение, которое позволяет работать с дробями, совершать пошаговые операции и решать примеры из алгебры. Программа выдает промежуточные результаты при вводе выражения, причем вводимые выражения преобразуются и выдаются в виде картинки, как если бы вы записывали формулы в привычном виде на листе бумаги.
На одном экране, можно вводить несколько разных выражений для расчета, разделяя их. Каждое выражение получается на отдельной строке.
Основные функции программы Калькулятор Дробей:
- Пошаговые операции (эту опцию можно включать и выключать).
- Арифметические операции.
- Возведение в степень.
- Упрощение дробных выражений.
- Дробные выражения с комплексными числами.
- Преобразование десятичных в обычные дроби и наоборот.
- Операции с дробями, где есть переменные.
- Вынесение целой части числа из под знака корня.
- Масштабирование экрана щипком двух пальцев.
- Линейные уравнения.
- Квадратные уравнения.
- Приблизительные корни высших полиномов.
- Системы линейные уравнений.
- Деление многочленов столбиком.
- Разложение полиномов, факторинг.
- Решение неравенств с одной переменной.
- Линейные и полиномные неравенства.
- Неравенства с функцией "Абсолютная величина".
- Двойные неравенства.
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