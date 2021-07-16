Калькулятор Дробей - приложение, которое позволяет работать с дробями, совершать пошаговые операции и решать примеры из алгебры. Программа выдает промежуточные результаты при вводе выражения, причем вводимые выражения преобразуются и выдаются в виде картинки, как если бы вы записывали формулы в привычном виде на листе бумаги.

На одном экране, можно вводить несколько разных выражений для расчета, разделяя их. Каждое выражение получается на отдельной строке.

Основные функции программы Калькулятор Дробей: