Tongo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobapp Development Ltd
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,25 Мб
|СКАЧАТЬ
Tongo - приложение для изучения английского языка с личным репетитором, с помощью которого можно в любое удобное время тренировать разговорную и письменную речь, читать и слушать, пополнять свой словарный запас и подтягивать грамматику.
Программа позволяет фокусировать свое внимание благодаря индивидуальному плану обучения, обучаться интуитивно, используя проверенный метод погружения, а также скачивать уроки и заниматься полностью в оффлайн режиме.
Пользователям доступны более 100 книг и статей на английском, которые помогут оттачивать навыки чтения, письма и грамматики. Выберите книгу в соответствии вашим текущим уровнем знаний и начните расширять свои знания прямо сейчас. Если вы встретите в тексте незнакомое слово, достаточно тапнуть по нему, чтобы получить перевод, и при желании добавить в список "для изучения" и запомнить его навсегда.
Присутствует возможность выбирать из более чем 40 000 дидактических карточек на английском. Отмечайте слова и заучивайте их с помощью метода интервальных повторений.
Ключевые особенности Tongo:
- Занятия организованы в соответствии с вашим личным планом обучения.
- Наличие функции Vocabulary Review, благодаря которой вы сможете повторять и вспоминать слова, пока они не запомнятся навсегда.
- Продвигайтесь от уровня «Начинающий» до Upper Intermediate.
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Admin
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