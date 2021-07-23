Tongo - приложение для изучения английского языка с личным репетитором, с помощью которого можно в любое удобное время тренировать разговорную и письменную речь, читать и слушать, пополнять свой словарный запас и подтягивать грамматику.

Программа позволяет фокусировать свое внимание благодаря индивидуальному плану обучения, обучаться интуитивно, используя проверенный метод погружения, а также скачивать уроки и заниматься полностью в оффлайн режиме.

Пользователям доступны более 100 книг и статей на английском, которые помогут оттачивать навыки чтения, письма и грамматики. Выберите книгу в соответствии вашим текущим уровнем знаний и начните расширять свои знания прямо сейчас. Если вы встретите в тексте незнакомое слово, достаточно тапнуть по нему, чтобы получить перевод, и при желании добавить в список "для изучения" и запомнить его навсегда.

Присутствует возможность выбирать из более чем 40 000 дидактических карточек на английском. Отмечайте слова и заучивайте их с помощью метода интервальных повторений.

Ключевые особенности Tongo: