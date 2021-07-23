Tongo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.20.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,25 Мб
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Tongo - приложение для изучения английского языка с личным репетитором, с помощью которого можно в любое удобное время тренировать разговорную и письменную речь, читать и слушать, пополнять свой словарный запас и подтягивать грамматику.

Программа позволяет фокусировать свое внимание благодаря индивидуальному плану обучения, обучаться интуитивно, используя проверенный метод погружения, а также скачивать уроки и заниматься полностью в оффлайн режиме.

Пользователям доступны более 100 книг и статей на английском, которые помогут оттачивать навыки чтения, письма и грамматики. Выберите книгу в соответствии вашим текущим уровнем знаний и начните расширять свои знания прямо сейчас. Если вы встретите в тексте незнакомое слово, достаточно тапнуть по нему, чтобы получить перевод, и при желании добавить в список "для изучения" и запомнить его навсегда.

Присутствует возможность выбирать из более чем 40 000 дидактических карточек на английском. Отмечайте слова и заучивайте их с помощью метода интервальных повторений.

Ключевые особенности Tongo:

  • Занятия организованы в соответствии с вашим личным планом обучения.
  • Наличие функции Vocabulary Review, благодаря которой вы сможете повторять и вспоминать слова, пока они не запомнятся навсегда.
  • Продвигайтесь от уровня «Начинающий» до Upper Intermediate.
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