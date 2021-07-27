LMT AntiMalware для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:61,66 Мб
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LMT AntiMalware - защита в режиме реального времени с использованием движка CuteDuck и технологий искусственного интеллекта, от вирусов, вредоносных программ и скриптов, шифровальщиков и клавиатурных шпионов, бесфайловых атак, мошеннических и зараженных сайтов и других угроз безопасности. Приложение можно использовать для периодического сканирования системы или выбранных папок.

Кроме того программа включает функцию блокировки взрослого контента, в том числе блокировку соответствующих изображений с использование технологии Open_NSFW. Присутствует функция шифрования папок для защиты персональных данных от просмотра и изменения. Также, программа включает защиту камеры и микрофона, защиту DNS, защиту буфера обмена и многое другое.

Ключевые особенности LMT AntiMalware:

  • Защита от вирусов и вредоносных программ в режиме реального времени.
  • Несколько типов сканирования.
  • Обнаружение новейших угроз и бесфайловых атак с помощью технологии обнаружения на основе искусственного интеллекта и эвристического анализа.
  • Защита от спуфинга и DNS-атак.
  • Защита камеры и микрофона.
  • Наличие функции блокировки взрослого контента.
  • Наличие функции шифрования папок для защиты персональных данных от просмотра и изменения.
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