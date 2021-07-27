LMT AntiMalware для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Le Minh Thanh
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|61,66 Мб
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LMT AntiMalware - защита в режиме реального времени с использованием движка CuteDuck и технологий искусственного интеллекта, от вирусов, вредоносных программ и скриптов, шифровальщиков и клавиатурных шпионов, бесфайловых атак, мошеннических и зараженных сайтов и других угроз безопасности. Приложение можно использовать для периодического сканирования системы или выбранных папок.
Кроме того программа включает функцию блокировки взрослого контента, в том числе блокировку соответствующих изображений с использование технологии Open_NSFW. Присутствует функция шифрования папок для защиты персональных данных от просмотра и изменения. Также, программа включает защиту камеры и микрофона, защиту DNS, защиту буфера обмена и многое другое.
Ключевые особенности LMT AntiMalware:
- Защита от вирусов и вредоносных программ в режиме реального времени.
- Несколько типов сканирования.
- Обнаружение новейших угроз и бесфайловых атак с помощью технологии обнаружения на основе искусственного интеллекта и эвристического анализа.
- Защита от спуфинга и DNS-атак.
- Защита камеры и микрофона.
- Наличие функции блокировки взрослого контента.
- Наличие функции шифрования папок для защиты персональных данных от просмотра и изменения.
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