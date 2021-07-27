LMT AntiMalware - защита в режиме реального времени с использованием движка CuteDuck и технологий искусственного интеллекта, от вирусов, вредоносных программ и скриптов, шифровальщиков и клавиатурных шпионов, бесфайловых атак, мошеннических и зараженных сайтов и других угроз безопасности. Приложение можно использовать для периодического сканирования системы или выбранных папок.

Кроме того программа включает функцию блокировки взрослого контента, в том числе блокировку соответствующих изображений с использование технологии Open_NSFW. Присутствует функция шифрования папок для защиты персональных данных от просмотра и изменения. Также, программа включает защиту камеры и микрофона, защиту DNS, защиту буфера обмена и многое другое.

Ключевые особенности LMT AntiMalware: