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Фразовые Глаголы для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,26 Мб
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Фразовые Глаголы - приложение поможет Вам увеличить словарный запас, выучить исчерпывающий набор английских фразовых глаголов и научит правильно использовать их в любом разговоре.

Программа станет полезным помощником как для начинающих учить английский язык, так и для людей, которые стремятся повысить свои знания и навыки в английском языке. Кроме того, приложение будет полезно тем, кто хочет найти хорошую работу или получить высшее образование в США, Великобритании, Канаде, Австралии. Это полезное дополнение при подготовке к успешной сдаче экзаменов по TOEFL, IELTS и других тестов.

Методика обучения, примененная в приложении, позволяет быстро учить слова. В программе собрано около 2000 фразовых глаголов, которые наиболее часто употребляются как в бытовой английской лексике, так и в популярных и специализированных ресурсах (National Geographic, TED, British Council и т.д.), периодических изданиях, популярных фильмах и сериалах, для наиболее полного освоения данной темы. Весь материал структурирован по уровням сложности, что делает процесс обучения максимально интересным и эффективным. Также присутствует 10000 примеров использования фразовых глаголов английского языка в контексте, которые помогут Вам правильно применять их в любых жизненных ситуациях.

Словарная карточка для каждого фразового глагола в этом приложении содержит полное толкование на английском языке, множество примеров использования, пример произношения с разными акцентами (американский английский, британский английский, австралийский английский, индийский английский) и другие детали, необходимые для их качественного изучения и погружения в тему.

Во время изучения Вы сможете проверить свои знания, пройдя тесты на проверку знаний основной части фразового глагола и добавочной частицы. После прохождения теста, приложение рассчитает уровень Ваших знаний.

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