Штрафы ГИБДД - приложение для проверки и оплаты штрафов ГИБДД онлайн, которое предлагает официальную информацию государственной информационной системы (ГИС ГМП) и ГИБДД МВД РФ. Присутствует возможность проверять авто штрафы ГИБДД с фото по ВУ и/или по транспортному средству, проводить одновременные проверки по нескольким ТС и/или ВУ, в том числе и для коммерческих и государственных автомобильных парков и пр.

Кроме того доступны штрафы ГИБДД с фото места нарушения на карте , Push-уведомления о новых штрафах ПДД, штрафы с камер ЦАФАП ГИБДД, оплата онлайн по УИН из приложения с помощью банковской карты,

квитанции, подтверждающие оплату штрафов, для общения с сотрудниками ГИБДД или паспортного контроля и многое другое. Также программа поможет оформить электронный полис ОСАГО онлайн.

Преимущества программы Штрафы ГИБДД: