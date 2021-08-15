Штрафы ГИБДД для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Штрафы ГИБДД официальные
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,25 Мб
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Штрафы ГИБДД - приложение для проверки и оплаты штрафов ГИБДД онлайн, которое предлагает официальную информацию государственной информационной системы (ГИС ГМП) и ГИБДД МВД РФ. Присутствует возможность проверять авто штрафы ГИБДД с фото по ВУ и/или по транспортному средству, проводить одновременные проверки по нескольким ТС и/или ВУ, в том числе и для коммерческих и государственных автомобильных парков и пр.
Кроме того доступны штрафы ГИБДД с фото места нарушения на карте
, Push-уведомления о новых штрафах ПДД, штрафы с камер ЦАФАП ГИБДД, оплата онлайн по УИН из приложения с помощью банковской карты,
квитанции, подтверждающие оплату штрафов, для общения с сотрудниками ГИБДД или паспортного контроля и многое другое. Также программа поможет оформить электронный полис ОСАГО онлайн.
Преимущества программы Штрафы ГИБДД:
- детальная информация о штрафах ГИБДД онлайн;
- оплата штрафов ГИБДД по фамилии и по водительскому удостоверению без комиссии;
- проверка штрафов ГИБДД по номеру машины;
- штрафы ГИБДД с фотографией по большинству нарушений;
- работает во всех регионах России без комиссии;
- штрафы ГИБДД по номеру машины, штрафы с дорожных камер (определяются по номерному знаку машины, а не по водительскому удостоверению);
- push-уведомления;
- отображение штрафов, переданных в ФССП;
- оплата штрафов ГИБДД банковской картой через защищенный по международным стандартам платежный шлюз;
- квитанция об оплате штрафов на email;
- список оплаченных штрафов ГИБДД с фотографией;
- и многое другое...
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Admin
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