Штрафы ГИБДД для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,25 Мб
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Штрафы ГИБДД - приложение для проверки и оплаты штрафов ГИБДД онлайн, которое предлагает официальную информацию государственной информационной системы (ГИС ГМП) и ГИБДД МВД РФ. Присутствует возможность проверять авто штрафы ГИБДД с фото по ВУ и/или по транспортному средству, проводить одновременные проверки по нескольким ТС и/или ВУ, в том числе и для коммерческих и государственных автомобильных парков и пр.

Кроме того доступны штрафы ГИБДД с фото места нарушения на карте , Push-уведомления о новых штрафах ПДД, штрафы с камер ЦАФАП ГИБДД, оплата онлайн по УИН из приложения с помощью банковской карты,
квитанции, подтверждающие оплату штрафов, для общения с сотрудниками ГИБДД или паспортного контроля и многое другое. Также программа поможет оформить электронный полис ОСАГО онлайн.

Преимущества программы Штрафы ГИБДД:

  • детальная информация о штрафах ГИБДД онлайн;
  • оплата штрафов ГИБДД по фамилии и по водительскому удостоверению без комиссии;
  • проверка штрафов ГИБДД по номеру машины;
  • штрафы ГИБДД с фотографией по большинству нарушений;
  • работает во всех регионах России без комиссии;
  • штрафы ГИБДД по номеру машины, штрафы с дорожных камер (определяются по номерному знаку машины, а не по водительскому удостоверению);
  • push-уведомления;
  • отображение штрафов, переданных в ФССП;
  • оплата штрафов ГИБДД банковской картой через защищенный по международным стандартам платежный шлюз;
  • квитанция об оплате штрафов на email;
  • список оплаченных штрафов ГИБДД с фотографией;
  • и многое другое...
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