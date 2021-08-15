Maxim для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.12.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Taxi booking and delivery service
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,58 Мб
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Maxim - приложение для заказа такси и другого транспорта, которое предлагает на выбор различные тарифы, поездки по городу, межгороду, на вокзал или в аэропорт, различные варианты оплаты (наличными и картой), скидки, промокоды и многое другое.
Основные возможности Maxim:
- Различные тарифы на выбор.
- Доступны минивэны, автобусы, грузовые перевозки, доставка еды, бытовой химии и других товаров из магазинов или лекарств из аптек.
- Стоимость поездки видна до нажатия кнопки «Заказать», и это удобно для планирования расходов.
- Возможность оплачивать поездки наличными или картой.
- Имеется лицевой счет для корпоративных или семейных поездок, который пополняется по необходимости.
- Скидки и промокоды для постоянных пользователей сервиса.
- Функции определения местоположения смартфона или планшета пользователя.
- Предварительный заказ позволяет планировать поездки на удобное время.
- Дополнительные опции поездки:информация о детях, животных, багаже, об еще одном номере для связи, чтобы вызвать такси со своего телефона, но для другого человека.
- Поддержка умных часов Wear OS.
- Свободные машины и движение водителя на адрес заказа отображаются на карте.
- Возможность поделиться треком поездки.
- Оценка поездки и рейтинг водителей.
- Наличие сервиса в различных странах (Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Индонезия, Италия, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Республика Кипр, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Черногория, Чешская Республика).
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Admin
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