Maxim для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.12.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,58 Мб
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Maxim - приложение для заказа такси и другого транспорта, которое предлагает на выбор различные тарифы, поездки по городу, межгороду, на вокзал или в аэропорт, различные варианты оплаты (наличными и картой), скидки, промокоды и многое другое.

Основные возможности Maxim:

  • Различные тарифы на выбор.
  • Доступны минивэны, автобусы, грузовые перевозки, доставка еды, бытовой химии и других товаров из магазинов или лекарств из аптек.
  • Стоимость поездки видна до нажатия кнопки «Заказать», и это удобно для планирования расходов.
  • Возможность оплачивать поездки наличными или картой.
  • Имеется лицевой счет для корпоративных или семейных поездок, который пополняется по необходимости.
  • Скидки и промокоды для постоянных пользователей сервиса.
  • Функции определения местоположения смартфона или планшета пользователя.
  • Предварительный заказ позволяет планировать поездки на удобное время.
  • Дополнительные опции поездки:информация о детях, животных, багаже, об еще одном номере для связи, чтобы вызвать такси со своего телефона, но для другого человека.
  • Поддержка умных часов Wear OS.
  • Свободные машины и движение водителя на адрес заказа отображаются на карте.
  • Возможность поделиться треком поездки.
  • Оценка поездки и рейтинг водителей.
  • Наличие сервиса в различных странах (Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Индонезия, Италия, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Республика Кипр, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Черногория, Чешская Республика).
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Отзывы о программе Maxim

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