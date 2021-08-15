Maxim - приложение для заказа такси и другого транспорта, которое предлагает на выбор различные тарифы, поездки по городу, межгороду, на вокзал или в аэропорт, различные варианты оплаты (наличными и картой), скидки, промокоды и многое другое.

Основные возможности Maxim: