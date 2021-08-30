Cards - мобильное приложение, которое позволяет держать ваши дисконтные и банковские карты в одном месте, а также проверять скидки и уведомления на ваших любимых картах, заказывать пиццу с карточкой пиццы, авиабилеты с карты авиакомпании, отслеживать посылки с карты Courier и т.д. Приложение позволяют мгновенно открывать любую карту, не открывая приложение, используя всплывающее окно Quick Card или ярлыки карт в панели уведомлений.

Программа позволяет сохранять карты лояльности, платежные карты (кредитные / дебетовые), транспортные карты (автобус / поезд / метро), идентификационные карточки (водительские права / студбилет / удостоверение личности), билеты (показы / фильмы), ключ-карты и пр.

Основные возможности Cards: