Cards для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,15 Мб
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Cards - мобильное приложение, которое позволяет держать ваши дисконтные и банковские карты в одном месте, а также проверять скидки и уведомления на ваших любимых картах, заказывать пиццу с карточкой пиццы, авиабилеты с карты авиакомпании, отслеживать посылки с карты Courier и т.д. Приложение позволяют мгновенно открывать любую карту, не открывая приложение, используя всплывающее окно Quick Card или ярлыки карт в панели уведомлений.

Программа позволяет сохранять карты лояльности, платежные карты (кредитные / дебетовые), транспортные карты (автобус / поезд / метро), идентификационные карточки (водительские права / студбилет / удостоверение личности), билеты (показы / фильмы), ключ-карты и пр.

Основные возможности Cards:

  • Загрузка любой карты на свой телефон.
  • Отправка карт, используя NFC или штрих-коды.
  • Мгновенный доступ к любой карте.
  • Уведомления от брендов вашей карты.
  • Удаленная блокировка вашего кошелька.
  • Разблокировка карт с помощью отпечатков пальцев или PIN-кода.
  • Двухстороннее шифрование данных в облаке.
  • Приложение доступно на Android, Apple iOS, Microsoft Windows 8/10 и BlackBerry OS.
  • Наличие "Community Powered" - неофициальный аддон, основанный на информации, предоставляемой самими пользователями Cards.
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