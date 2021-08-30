Cards для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cards
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,15 Мб
|СКАЧАТЬ
Cards - мобильное приложение, которое позволяет держать ваши дисконтные и банковские карты в одном месте, а также проверять скидки и уведомления на ваших любимых картах, заказывать пиццу с карточкой пиццы, авиабилеты с карты авиакомпании, отслеживать посылки с карты Courier и т.д. Приложение позволяют мгновенно открывать любую карту, не открывая приложение, используя всплывающее окно Quick Card или ярлыки карт в панели уведомлений.
Программа позволяет сохранять карты лояльности, платежные карты (кредитные / дебетовые), транспортные карты (автобус / поезд / метро), идентификационные карточки (водительские права / студбилет / удостоверение личности), билеты (показы / фильмы), ключ-карты и пр.
Основные возможности Cards:
- Загрузка любой карты на свой телефон.
- Отправка карт, используя NFC или штрих-коды.
- Мгновенный доступ к любой карте.
- Уведомления от брендов вашей карты.
- Удаленная блокировка вашего кошелька.
- Разблокировка карт с помощью отпечатков пальцев или PIN-кода.
- Двухстороннее шифрование данных в облаке.
- Приложение доступно на Android, Apple iOS, Microsoft Windows 8/10 и BlackBerry OS.
- Наличие "Community Powered" - неофициальный аддон, основанный на информации, предоставляемой самими пользователями Cards.
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Admin
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