StarLine для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.1380 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|StarLine LLC
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52,76 Мб
|СКАЧАТЬ
StarLine - бесплатное мобильное приложение, позволяющее управлять охраной автомобиля с вашего смартфона. Поддерживаются любые GSM-сигнализации, GSM-модули и Маяки StarLine.
Возможности приложения StarLine:
- Простая регистрация охранной системы с помощью удобного мастера.
- Возможность работать с несколькими устройствами StarLine.
- Установка и снятие автомобиля с охраны.
- Запуск и остановка двигателя без ограничения расстояния.
- Настройка параметров автозапуска по таймеру и температуре, возможность задавать время прогрева двигателя.
- Режим «Антиограбление»: двигатель автомобиля заглохнет на безопасном расстоянии от Вас.
- Возможность перевести охрану в сервисный режим, передавая автомобиль на диагностику или ремонт.
- Поиск автомобиля на парковке по короткому сигналу сирены.
- Настройка датчика удара и наклона индивидуально или возможность отключить их, если паркуетесь в шумном месте.
- Настройка кнопок управления.
- Понятная индикация состояния.
- PUSH-уведомления о событиях, происходящих с вашим автомобилем (например, тревога, запуск двигателя, снятие с охраны).
- Полноценный мониторинг с отображением треков. Просматривайте треки, общую длину маршрута, скорость на отрезках пути.
- Просмотр своего собственного местоположения.
- Звонки в службу технической поддержки StarLine прямо из приложения.
- Телефоны служб спасения и помощи на дороге (вы можете изменить их на региональные).
- и многое другое...
Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...
HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о...
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...
Мобильное приложение для профессиональной диагностики автомобиля. Присутствует...
Приложение для автолюбителей, которое предлагает от каталогов ТО и оригинальных...
Коды регионов Украины - простая в использовании программа для Android, с помощью которой...
Отзывы о программе StarLine
Admin
Отзывов о программе StarLine 5.2.1380 пока нет, можете добавить...