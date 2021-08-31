StarLine для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.1380 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52,76 Мб
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StarLine - бесплатное мобильное приложение, позволяющее управлять охраной автомобиля с вашего смартфона. Поддерживаются любые GSM-сигнализации, GSM-модули и Маяки StarLine.

Возможности приложения StarLine:

  • Простая регистрация охранной системы с помощью удобного мастера.
  • Возможность работать с несколькими устройствами StarLine.
  • Установка и снятие автомобиля с охраны.
  • Запуск и остановка двигателя без ограничения расстояния.
  • Настройка параметров автозапуска по таймеру и температуре, возможность задавать время прогрева двигателя.
  • Режим «Антиограбление»: двигатель автомобиля заглохнет на безопасном расстоянии от Вас.
  • Возможность перевести охрану в сервисный режим, передавая автомобиль на диагностику или ремонт.
  • Поиск автомобиля на парковке по короткому сигналу сирены.
  • Настройка датчика удара и наклона индивидуально или возможность отключить их, если паркуетесь в шумном месте.
  • Настройка кнопок управления.
  • Понятная индикация состояния.
  • PUSH-уведомления о событиях, происходящих с вашим автомобилем (например, тревога, запуск двигателя, снятие с охраны).
  • Полноценный мониторинг с отображением треков. Просматривайте треки, общую длину маршрута, скорость на отрезках пути.
  • Просмотр своего собственного местоположения.
  • Звонки в службу технической поддержки StarLine прямо из приложения.
  • Телефоны служб спасения и помощи на дороге (вы можете изменить их на региональные).
  • и многое другое...
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