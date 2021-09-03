Зеркало для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2019.11.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,24 Мб
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Зеркало - удобное и простое в использовании мобильное приложение, которое избавит вас от необходимости носить с собой зеркальце, чтобы к примеру быстренько поправить макияж или прическу, побриться в поездке, надеть контактные линзы и т.п.

Основные возможности программы Зеркало:

  • простота и удобство в использовании;
  • управление освещением одним касанием;
  • идеальная работа даже в темноте;
  • функция масштабирования на экране;
  • возможность настроить пользовательский цвет для значков и иконок;
  • различные рамки для зеркал;
  • изображение замораживается, так что больше нет необходимости открывать свою галерею после каждой фотографии;
  • возможность обмениваться фотографиями или селфи через социальные сети или электронную почту.
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Отзывы о программе Зеркало

Admin

Отзывов о программе Зеркало 2019.11.22 пока нет, можете добавить...

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