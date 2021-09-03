Зеркало для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2019.11.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|try to be The Best
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Зеркало - удобное и простое в использовании мобильное приложение, которое избавит вас от необходимости носить с собой зеркальце, чтобы к примеру быстренько поправить макияж или прическу, побриться в поездке, надеть контактные линзы и т.п.
Основные возможности программы Зеркало:
- простота и удобство в использовании;
- управление освещением одним касанием;
- идеальная работа даже в темноте;
- функция масштабирования на экране;
- возможность настроить пользовательский цвет для значков и иконок;
- различные рамки для зеркал;
- изображение замораживается, так что больше нет необходимости открывать свою галерею после каждой фотографии;
- возможность обмениваться фотографиями или селфи через социальные сети или электронную почту.
Металлоискатель — мало кто знает, что мобильные девайсы оснащаются встроенным магнитным...
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или...
Электронный уровень, который поможет Вам установить холодильник или стиральную машину,...
USB OTG Checker это бесплатная легковесная утилита для Android, которая позволяет легко проверить,...
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК,...
Отзывы о программе Зеркало
Admin
Отзывов о программе Зеркало 2019.11.22 пока нет, можете добавить...