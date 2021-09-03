Зеркало - удобное и простое в использовании мобильное приложение, которое избавит вас от необходимости носить с собой зеркальце, чтобы к примеру быстренько поправить макияж или прическу, побриться в поездке, надеть контактные линзы и т.п.

Основные возможности программы Зеркало: