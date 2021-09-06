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Слушай книги бесплатно для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.12.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:другое - Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,52 Мб
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Слушай книги бесплатно - доступ к более 7000 популярных аудиокниг и аудио новинок. В приложении представлена огромная коллекция аудиокниг и радиоспектаклей зарубежных и отечественных авторов всех возможных жанров: фантастика и триллеры, мистика и приключения, детективы и вечная классика. Также имеется коллекция аудиоспектаклей и сказок для детей, масса интересных книг по саморазвитию и самосовершенствованию, материалы для изучения иностранных языков и бизнес-литература.

Особенности программы Слушай книги бесплатно:

  • Более 7000 аудио книг на русском, английском и других языках.
  • Неограниченный доступ по подписке с дополнительными удобными функциями.
  • Возможность скачивать аудиокниги в приложении, чтобы затем слушать их без интернета.
  • Таймер сна.
  • Возможность делать закладки или оставлять заметки в аудиокниге.
  • Самые свежие, популярные и полезные книги каждый день появляются в библиотеке.
  • Русская и мировая классика, школьная программа, фантастика, детективы, романы, рассказы, фэнтези, стихи, фанфики.
  • Удобный аудиоплеер, в котором имеется функция запоминания места, где вы закончили слушать аудиокнигу. Есть регулировка скорости воспроизведения.
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