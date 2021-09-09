Live Transcribe - полезное приложение, которое помогает глухим и слабослышащим распознавать окружающие звуки и общаться с другими людьми, используя обычный телефон Android.

В приложении применяются новейшие технологии Google для автоматического распознавания звуков и речи. Пользователь может в режиме реального времени видеть на экране своего устройства то, что говорит собеседник, и получать уведомления обо всем, что происходит в доме. Благодаря таким подсказкам вы сможете быстро реагировать на важные события, например срабатывание пожарной сигнализации или звонок в дверь.

Основные возможности Live Transcribe:

Уведомления о звуках.

Распознавание различных звуков, например тех, которые издают дети, а также сигналов датчика дыма или воя сирены.

Уведомления на мобильном или носимом устройстве с помощью вибрации или мигания светового индикатора.

Отслеживание хронологии происходящих событий (пока можно посмотреть данные только за 12 последних часов).

Преобразование речи в текст в режиме реального времени. Слова собеседника будут сразу появляться на экране телефона.

Слова распознаются в зависимости от контекста.

Выбор любого из 80 языков и диалектов и возможность быстро переключаться между двумя языками.

Добавление часто используемых слов.

Вибросигнал, предупреждающий о том, что кто-то назвал ваше имя.

Возможность общаться с собеседником письменно, вводя с клавиатуры телефона ответные реплики прямо во время разговора.

Возможность следить за громкостью голоса собеседника и уровнем фонового шума с помощью индикатора звука.

Поддержка внешнего микрофона, подключаемого по USB или встроенную в проводную или Bluetooth-гарнитуру.

Возможность хранить расшифровки на устройстве в течение трех дней.

Поиск по сохраненным расшифровкам.

Копирование текста расшифровки.

Для того, чтобы начать пользоваться данными функциями, необходимо в настройках устройства выбрать Спец. возможности, а затем – Прямая расшифровка или Уведомления о звуках. Затем нажмите Использовать сервис и предоставьте необходимые разрешения. Запустите функцию Прямая расшифровка или Уведомление о звуках с помощью кнопки специальных возможностей или жеста.