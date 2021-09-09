Программы для Android » Утилиты » другое » Live Transcribe 4.4.380950395

Live Transcribe для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.380950395 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18,1 Мб
СКАЧАТЬ
Live Transcribe скриншот № 2
Live Transcribe скриншот № 3
Live Transcribe скриншот № 4

Live Transcribe - полезное приложение, которое помогает глухим и слабослышащим распознавать окружающие звуки и общаться с другими людьми, используя обычный телефон Android.

В приложении применяются новейшие технологии Google для автоматического распознавания звуков и речи. Пользователь может в режиме реального времени видеть на экране своего устройства то, что говорит собеседник, и получать уведомления обо всем, что происходит в доме. Благодаря таким подсказкам вы сможете быстро реагировать на важные события, например срабатывание пожарной сигнализации или звонок в дверь.

Основные возможности Live Transcribe:

  • Уведомления о звуках.
  • Распознавание различных звуков, например тех, которые издают дети, а также сигналов датчика дыма или воя сирены.
  • Уведомления на мобильном или носимом устройстве с помощью вибрации или мигания светового индикатора.
  • Отслеживание хронологии происходящих событий (пока можно посмотреть данные только за 12 последних часов).
  • Преобразование речи в текст в режиме реального времени. Слова собеседника будут сразу появляться на экране телефона.
  • Слова распознаются в зависимости от контекста.
  • Выбор любого из 80 языков и диалектов и возможность быстро переключаться между двумя языками.
  • Добавление часто используемых слов.
  • Вибросигнал, предупреждающий о том, что кто-то назвал ваше имя.
  • Возможность общаться с собеседником письменно, вводя с клавиатуры телефона ответные реплики прямо во время разговора.
  • Возможность следить за громкостью голоса собеседника и уровнем фонового шума с помощью индикатора звука.
  • Поддержка внешнего микрофона, подключаемого по USB или встроенную в проводную или Bluetooth-гарнитуру.
  • Возможность хранить расшифровки на устройстве в течение трех дней.
  • Поиск по сохраненным расшифровкам.
  • Копирование текста расшифровки.
Для того, чтобы начать пользоваться данными функциями, необходимо в настройках устройства выбрать Спец. возможности, а затем – Прямая расшифровка или Уведомления о звуках. Затем нажмите Использовать сервис и предоставьте необходимые разрешения. Запустите функцию Прямая расшифровка или Уведомление о звуках с помощью кнопки специальных возможностей или жеста.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ЗеркалоЗеркало 2019.11.22

Приложение для Android-устройств, которое поможет превратить ваш телефон в удобное карманное...

скачать Яндекс: АлисаЯндекс: Алиса 21.64

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому...

скачать Avira Android OptimizerAvira Android Optimizer 3.0.0

Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...

скачать Kaspersky Who CallsKaspersky Who Calls 1.26.0.67

Определитель номера и антиспам в одном приложении для Android. Программа умеет определять...

скачать UninstallerUninstaller 1.6.1

Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать...

скачать Менеджер приложенийМенеджер приложений 3.6.2019

Менеджер приложений - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, название...

Отзывы о программе Live Transcribe

Admin

Отзывов о программе Live Transcribe 4.4.380950395 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв