Live Transcribe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.380950395 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Research at Google
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Live Transcribe - полезное приложение, которое помогает глухим и слабослышащим распознавать окружающие звуки и общаться с другими людьми, используя обычный телефон Android.
В приложении применяются новейшие технологии Google для автоматического распознавания звуков и речи. Пользователь может в режиме реального времени видеть на экране своего устройства то, что говорит собеседник, и получать уведомления обо всем, что происходит в доме. Благодаря таким подсказкам вы сможете быстро реагировать на важные события, например срабатывание пожарной сигнализации или звонок в дверь.
Основные возможности Live Transcribe:
- Уведомления о звуках.
- Распознавание различных звуков, например тех, которые издают дети, а также сигналов датчика дыма или воя сирены.
- Уведомления на мобильном или носимом устройстве с помощью вибрации или мигания светового индикатора.
- Отслеживание хронологии происходящих событий (пока можно посмотреть данные только за 12 последних часов).
- Преобразование речи в текст в режиме реального времени. Слова собеседника будут сразу появляться на экране телефона.
- Слова распознаются в зависимости от контекста.
- Выбор любого из 80 языков и диалектов и возможность быстро переключаться между двумя языками.
- Добавление часто используемых слов.
- Вибросигнал, предупреждающий о том, что кто-то назвал ваше имя.
- Возможность общаться с собеседником письменно, вводя с клавиатуры телефона ответные реплики прямо во время разговора.
- Возможность следить за громкостью голоса собеседника и уровнем фонового шума с помощью индикатора звука.
- Поддержка внешнего микрофона, подключаемого по USB или встроенную в проводную или Bluetooth-гарнитуру.
- Возможность хранить расшифровки на устройстве в течение трех дней.
- Поиск по сохраненным расшифровкам.
- Копирование текста расшифровки.
Приложение для Android-устройств, которое поможет превратить ваш телефон в удобное карманное...
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому...
Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...
Определитель номера и антиспам в одном приложении для Android. Программа умеет определять...
Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать...
Менеджер приложений - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, название...
Отзывы о программе Live Transcribe
Admin
Отзывов о программе Live Transcribe 4.4.380950395 пока нет, можете добавить...