ContraCam - полностью оффлайн, легкий, быстрый, функциональный GPS радар-детектор с HUD режимом для поездок ночью и проекции на лобовое стекло. Приложение предупреждает водителя о всех типах стационарных камер фиксирующих нарушения ПДД и о других потенциальных опасностях на дороге. Также присутствует режим HUD и оффлайн 3D-карты.

Ключевые особенности антирадара ContraCam: