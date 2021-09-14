ContraCam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Dmitry Cherevko
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,34 Мб
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ContraCam - полностью оффлайн, легкий, быстрый, функциональный GPS радар-детектор с HUD режимом для поездок ночью и проекции на лобовое стекло. Приложение предупреждает водителя о всех типах стационарных камер фиксирующих нарушения ПДД и о других потенциальных опасностях на дороге. Также присутствует режим HUD и оффлайн 3D-карты.
Ключевые особенности антирадара ContraCam:
- все типы стационарных радаров фиксирующих нарушения ПДД и присылающие штрафы.
- потенциальные опасности на дороге(стационарные посты ДПС, пешеходные переходы, "лежащие полицейские" и др).
- бесплатное и регулярное автоматическое обновление баз камер и карт.
- предупреждения звуковыми и голосовыми подсказками, работа в фоне и совместно с другими приложениями.
- специально созданные оффлайн 2D и 3D карты, высокопроизводительные, не требующие интернета и не занимающие много места, дневной и ночной режимы.
- запись поездок(треков), сохранение меток на карте, создание коллекций меток и треков, группировка по папкам, экспорт в GPX, KML, CSV.
- предупреждает и показывает о превышении на участке дороги с ограничением, собственные ограничения пользователя, предупреждения о знаках, круиз-контроль.
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Admin
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