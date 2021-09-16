Рэй.Антирадар (Smart Driver) для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.14.2.36496-api21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Airbits
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|41,96 Мб
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Рэй.Антирадар (Smart Driver) - мобильное приложение, которое объединяет в себе радар камер ГИБДД и ДПС на дорогах, а также видеорегистратор. Кроме того программа позволяет отображать тип камер:
- камера только на скорость, в том числе "Стрелка";
- камера на стоп–линию и проезд на красный;
- камера на полосу общественного транспорта и обочину;
- стационарный пост ДПС;
- парная камеры, контролирующие среднюю скорость на участке дороги ( "Автодория");
- камера смотрящая "в спину";
- засада ДПС или передвижная камера на треноге.
При приближении к направленной на ваше авто камере приложение выдаст звуковое оповещение, а на экране отобразит скорость вашего автомобиля и расстояние до камеры. При значительном превышении ограничения скорости будет постоянный звуковой сигнал, пока скорость будет не снижена или вы не покинете зону контроля камеры.
Постоянного подключения к интернету во время поездки не требуется. Радар работает оффлайн, интернет нужен только для обновления базы камер перед поездкой.
Присутствует возможность настроить быстрый запуск Smart Driver в фоновом режиме в сочетании с другим приложением, например: Яндекс Навигатор, Навител (Navitel) и т.п. Предупреждение о камерах будет показываться поверх экрана основного приложения и при необходимости их можно убрать одним нажатием. Запись видео выполняется циклически, можно выбрать качество записи и где хранить записи: в памяти устройства или на SD–карте.
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