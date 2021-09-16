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Рэй.Антирадар (Smart Driver) для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.14.2.36496-api21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:41,96 Мб
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Рэй.Антирадар (Smart Driver) скриншот № 2
Рэй.Антирадар (Smart Driver) скриншот № 3
Рэй.Антирадар (Smart Driver) скриншот № 4

Рэй.Антирадар (Smart Driver) - мобильное приложение, которое объединяет в себе радар камер ГИБДД и ДПС на дорогах, а также видеорегистратор. Кроме того программа позволяет отображать тип камер:

  • камера только на скорость, в том числе "Стрелка";
  • камера на стоп–линию и проезд на красный;
  • камера на полосу общественного транспорта и обочину;
  • стационарный пост ДПС;
  • парная камеры, контролирующие среднюю скорость на участке дороги ( "Автодория");
  • камера смотрящая "в спину";
  • засада ДПС или передвижная камера на треноге.

При приближении к направленной на ваше авто камере приложение выдаст звуковое оповещение, а на экране отобразит скорость вашего автомобиля и расстояние до камеры. При значительном превышении ограничения скорости будет постоянный звуковой сигнал, пока скорость будет не снижена или вы не покинете зону контроля камеры.

Постоянного подключения к интернету во время поездки не требуется. Радар работает оффлайн, интернет нужен только для обновления базы камер перед поездкой.

Присутствует возможность настроить быстрый запуск Smart Driver в фоновом режиме в сочетании с другим приложением, например: Яндекс Навигатор, Навител (Navitel) и т.п. Предупреждение о камерах будет показываться поверх экрана основного приложения и при необходимости их можно убрать одним нажатием. Запись видео выполняется циклически, можно выбрать качество записи и где хранить записи: в памяти устройства или на SD–карте.

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