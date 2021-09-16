Рэй.Антирадар (Smart Driver) - мобильное приложение, которое объединяет в себе радар камер ГИБДД и ДПС на дорогах, а также видеорегистратор. Кроме того программа позволяет отображать тип камер:

камера только на скорость, в том числе "Стрелка";

камера на стоп–линию и проезд на красный;

камера на полосу общественного транспорта и обочину;

стационарный пост ДПС;

парная камеры, контролирующие среднюю скорость на участке дороги ( "Автодория");

камера смотрящая "в спину";

засада ДПС или передвижная камера на треноге.

При приближении к направленной на ваше авто камере приложение выдаст звуковое оповещение, а на экране отобразит скорость вашего автомобиля и расстояние до камеры. При значительном превышении ограничения скорости будет постоянный звуковой сигнал, пока скорость будет не снижена или вы не покинете зону контроля камеры.

Постоянного подключения к интернету во время поездки не требуется. Радар работает оффлайн, интернет нужен только для обновления базы камер перед поездкой.

Присутствует возможность настроить быстрый запуск Smart Driver в фоновом режиме в сочетании с другим приложением, например: Яндекс Навигатор, Навител (Navitel) и т.п. Предупреждение о камерах будет показываться поверх экрана основного приложения и при необходимости их можно убрать одним нажатием. Запись видео выполняется циклически, можно выбрать качество записи и где хранить записи: в памяти устройства или на SD–карте.