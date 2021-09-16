Женский Календарь Месячных - удобный менструальный трекер, который оказывает женщинам помощь и поддержку в процессе отслеживания менструации, цикла, овуляции и периода повышенной вероятности беременности.

Приложение обладает многочисленными функциональными возможностями, в том числе позволяет отслеживать нерегулярные менструации, вес, температуру, настроение, ток крови, симптомы и т.д., умеет прогнозировать фертильные дни, овуляции и менструации. Приложение может приспособится под ваши собственные предыдущие менструальные циклы и точно предсказывать важные дни, которые вас интересуют. Вся нужная информация визуально представлена прямо на первом экране календаря.

Доступ к календарю может быть закрыт с помощью пароля. Имеется функция резервного копирования и восстановления всех данных.

Ключевые особенности: