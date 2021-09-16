Женский Календарь Месячных для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SimpleInnovation
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,93 Мб
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Женский Календарь Месячных - удобный менструальный трекер, который оказывает женщинам помощь и поддержку в процессе отслеживания менструации, цикла, овуляции и периода повышенной вероятности беременности.
Приложение обладает многочисленными функциональными возможностями, в том числе позволяет отслеживать нерегулярные менструации, вес, температуру, настроение, ток крови, симптомы и т.д., умеет прогнозировать фертильные дни, овуляции и менструации. Приложение может приспособится под ваши собственные предыдущие менструальные циклы и точно предсказывать важные дни, которые вас интересуют. Вся нужная информация визуально представлена прямо на первом экране календаря.
Доступ к календарю может быть закрыт с помощью пароля. Имеется функция резервного копирования и восстановления всех данных.
Ключевые особенности:
- интуитивный календарь, в котором вы можете визуально представить не фертильные, фертильные, овуляционные дни, а также ожидаемую менструацию и дни менструального цикла;
- трекер менструаций, калькулятор и календарь;
- резервное копирование и восстановление календаря, циклов и настроек;
- напоминания о повседневных делах;
- ежедневная запись, позволяющая сохранять следующую информацию: протекание, половое сношение, симптомы, настроение, температура, вес, лекарственные препараты, ПМС (предменструальный синдром), другие дневниковые записи;
- легкое перемещение между днями;
- напоминания, оповещающие о приближающейся менструации, "фертильных окнах" или овуляции;
- PIN-код для защиты конфиденциальных данных;
- позволяет отслеживать разные признаки овуляции;
- выбор разных единиц измерения;
- возможность сброса всех сохраненных данных;
- корректируемая длительность лютеиновой фазы;
- допускает наблюдения за шейкой матки;
- режим удержания – позволяет скрыть информацию, касающуюся овуляций, фертильности и половых сношений.
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