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Женский Календарь Месячных для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,93 Мб
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Женский Календарь Месячных - удобный менструальный трекер, который оказывает женщинам помощь и поддержку в процессе отслеживания менструации, цикла, овуляции и периода повышенной вероятности беременности.

Приложение обладает многочисленными функциональными возможностями, в том числе позволяет отслеживать нерегулярные менструации, вес, температуру, настроение, ток крови, симптомы и т.д., умеет прогнозировать фертильные дни, овуляции и менструации. Приложение может приспособится под ваши собственные предыдущие менструальные циклы и точно предсказывать важные дни, которые вас интересуют. Вся нужная информация визуально представлена прямо на первом экране календаря.

Доступ к календарю может быть закрыт с помощью пароля. Имеется функция резервного копирования и восстановления всех данных.

Ключевые особенности:

  • интуитивный календарь, в котором вы можете визуально представить не фертильные, фертильные, овуляционные дни, а также ожидаемую менструацию и дни менструального цикла;
  • трекер менструаций, калькулятор и календарь;
  • резервное копирование и восстановление календаря, циклов и настроек;
  • напоминания о повседневных делах;
  • ежедневная запись, позволяющая сохранять следующую информацию: протекание, половое сношение, симптомы, настроение, температура, вес, лекарственные препараты, ПМС (предменструальный синдром), другие дневниковые записи;
  • легкое перемещение между днями;
  • напоминания, оповещающие о приближающейся менструации, "фертильных окнах" или овуляции;
  • PIN-код для защиты конфиденциальных данных;
  • позволяет отслеживать разные признаки овуляции;
  • выбор разных единиц измерения;
  • возможность сброса всех сохраненных данных;
  • корректируемая длительность лютеиновой фазы;
  • допускает наблюдения за шейкой матки;
  • режим удержания – позволяет скрыть информацию, касающуюся овуляций, фертильности и половых сношений.
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