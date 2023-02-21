MyTherapy - приложение для напоминания о приёме лекарств. Включает в себя напоминания о приёме лекарств, отслеживание перепадов настроения, журнал состояния здоровья, график изменения веса и многое другое. Приложение позволит Вам и Вашему врачу успешно выстроить программу лечения.

MyTherapy напоминает о приёме лекарств, (в т.ч. противозачаточные средства), поддерживает все виды лекарственных средств и дозировок (напр. таблетка, пилюля, форма для ингаляции) а также отслеживает количество оставшихся лекарств и уведомляет о необходимости их пополнения. Достаточно проверить журнал, чтобы удостовериться, что приём с нужной дозировкой не пропущен.

Приложение может использоваться как незменимый помощник при лечении различных заболеваний, таких как гипертония, диабет, рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания и др.). Так, например, люди с диабетом используют программу для отслеживания веса и уровня сахара в крови, а также как напоминание о приеме лекарств и контролю уровня инсулина. Приложение MyTherapy может использоваться и в профилактических целях. Так, отслеживание перемен настроения поможет следить за психилогическим состоянием вовремя диагностировать, например, депрессию.



Ключевые особенности MyTherapy: