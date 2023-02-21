MyTherapy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.101.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MyTherapy
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|84,91 Мб
MyTherapy - приложение для напоминания о приёме лекарств. Включает в себя напоминания о приёме лекарств, отслеживание перепадов настроения, журнал состояния здоровья, график изменения веса и многое другое. Приложение позволит Вам и Вашему врачу успешно выстроить программу лечения.
MyTherapy напоминает о приёме лекарств, (в т.ч. противозачаточные средства), поддерживает все виды лекарственных средств и дозировок (напр. таблетка, пилюля, форма для ингаляции) а также отслеживает количество оставшихся лекарств и уведомляет о необходимости их пополнения. Достаточно проверить журнал, чтобы удостовериться, что приём с нужной дозировкой не пропущен.
Приложение может использоваться как незменимый помощник при лечении различных заболеваний, таких как гипертония, диабет, рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания и др.). Так, например, люди с диабетом используют программу для отслеживания веса и уровня сахара в крови, а также как напоминание о приеме лекарств и контролю уровня инсулина. Приложение MyTherapy может использоваться и в профилактических целях. Так, отслеживание перемен настроения поможет следить за психилогическим состоянием вовремя диагностировать, например, депрессию.
Ключевые особенности MyTherapy:
- Напоминания о приёме лекарств.
- Журнал пропущенных и подтверждённых приёмов.
- Поддержка широкого круга схем дозировок.
- Журнал приёма таблеток, дозировок, отслеживание измерений, физических упражнений и посещений врача.
- Выбор измерений для различных видов заболеваний (диабет, ревматоидный артрит, состояние тревоги, депрессия, гипертония, рассеянный склероз) в т.ч. измерения веса, кровяного давления, уровня сахара в крови.
- Печатная версия журнала для врача.
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