Дневник малыша для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Amila
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,38 Мб
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Дневник малыша - бесплатное и простое в использовании приложение для развития вашего малыша, которое хоть немного позволит упростить жизнь его родителей. Программа содержит дневник сна, смены подгузников, заметки по уходу за ребенком, активность новорожденного, статистика кормления, график грудного вскармливания по часам, график сна и многое другое.
Основные возможности программы Дневник малыша:
- грудное вскармливание и кормление малыша;
- грудное вскармливание для новорожденного;
- дневник сна;
- дневник подгузников;
- уход за малышом;
- развитие ребенка;
- активности новорожденного;
- календарь малютки и заметки;
- статистика кормления;
- график грудного вскармливания по часам;
- график сна малыша;
- статистика подгузников.
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Admin
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