Дневник малыша - бесплатное и простое в использовании приложение для развития вашего малыша, которое хоть немного позволит упростить жизнь его родителей. Программа содержит дневник сна, смены подгузников, заметки по уходу за ребенком, активность новорожденного, статистика кормления, график грудного вскармливания по часам, график сна и многое другое.

Основные возможности программы Дневник малыша: