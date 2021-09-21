Календарь беременности для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.73 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Amila
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15,14 Мб
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Календарь беременности - полезное и удобное приложение для будущих мамочек, с помощью которого можно следить за беременностью по неделям, делать заметки о развитии малыша, отслеживать изменения веса и пр. Кроме всего прочего в программе присутствует встроенный счетчик схваток, счетчик шевелений, имеются подробные инструкции с упражнениями Кегеля, график триместров, а также познавательные статьи для будущих мам.
Ключевые особенности программы Календарь беременности:
- Отслеживание беременности по неделям.
- Возможность получать детальную информацию о себе и своем ребенке.
- Возможность рассчитать текущую неделю беременности.
- Возможность рассчитать срок (дату беременности).
- Ведение учета изменения веса.
- Ведение учета толчков малыша.
- Создание заметок с симптомами беременности (тошнота, изменения в вашем теле, назначение доктора, и т.д.).
- График триместров.
- Подробные инструкции с упражнениями Кегеля.
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