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Календарь беременности для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.73 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,14 Мб
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Календарь беременности - полезное и удобное приложение для будущих мамочек, с помощью которого можно следить за беременностью по неделям, делать заметки о развитии малыша, отслеживать изменения веса и пр. Кроме всего прочего в программе присутствует встроенный счетчик схваток, счетчик шевелений, имеются подробные инструкции с упражнениями Кегеля, график триместров, а также познавательные статьи для будущих мам.

Ключевые особенности программы Календарь беременности:

  • Отслеживание беременности по неделям.
  • Возможность получать детальную информацию о себе и своем ребенке.
  • Возможность рассчитать текущую неделю беременности.
  • Возможность рассчитать срок (дату беременности).
  • Ведение учета изменения веса.
  • Ведение учета толчков малыша.
  • Создание заметок с симптомами беременности (тошнота, изменения в вашем теле, назначение доктора, и т.д.).
  • График триместров.
  • Подробные инструкции с упражнениями Кегеля.
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