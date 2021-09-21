Календарь беременности - полезное и удобное приложение для будущих мамочек, с помощью которого можно следить за беременностью по неделям, делать заметки о развитии малыша, отслеживать изменения веса и пр. Кроме всего прочего в программе присутствует встроенный счетчик схваток, счетчик шевелений, имеются подробные инструкции с упражнениями Кегеля, график триместров, а также познавательные статьи для будущих мам.

Ключевые особенности программы Календарь беременности: