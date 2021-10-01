Билеты ПДД 2021 - официальные билеты экзамена в ГИБДД 2020/2021 для категорий АВ и CD. С помощью приложения можно легко сдать экзамен в ГАИ, не допустить ни одной ошибки при решении экзаменационных билетов ПДД 2021. Благодаря данной программе вы с легкостью подготовитесь и сдадите теоретический экзамен ПДД 2021 года в ГАИ на категории АВ(AB)/CD(СД) и подкатегории A1, B1, C1, D1.

Особенности приложения Билеты ПДД 2021: