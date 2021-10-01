Билеты ПДД 2021 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Drom.ru
|Категории:
|Авто - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59,92 Мб
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Билеты ПДД 2021 - официальные билеты экзамена в ГИБДД 2020/2021 для категорий АВ и CD. С помощью приложения можно легко сдать экзамен в ГАИ, не допустить ни одной ошибки при решении экзаменационных билетов ПДД 2021. Благодаря данной программе вы с легкостью подготовитесь и сдадите теоретический экзамен ПДД 2021 года в ГАИ на категории АВ(AB)/CD(СД) и подкатегории A1, B1, C1, D1.
Особенности приложения Билеты ПДД 2021:
- Все 40 билетов доступны бесплатно и без рекламы.
- Актуальные Правила Дорожного Движения от ГИБДД АB за 2021 Год
- Режим прохождения экзамена, как в ГИБДД.
- Приложение по настоящему учит правилам и тому, как сдать экзамен.
- Статистика успеваемости и прогресса.
- Комментарии специалиста по всем вопросам.
- Живое общение в чате.
- Напоминания, мотивируют больше учить.
- Режим марафона, все 800 вопросов подряд.
- Работа над ошибками по билету.
- Полностью работает без интернета.
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Отзывы о программе Билеты ПДД 2021
Admin
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