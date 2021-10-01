Билеты ПДД 2021 для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Авто - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59,92 Мб
СКАЧАТЬ
Билеты ПДД 2021 скриншот № 2
Билеты ПДД 2021 скриншот № 3
Билеты ПДД 2021 скриншот № 4

Билеты ПДД 2021 - официальные билеты экзамена в ГИБДД 2020/2021 для категорий АВ и CD. С помощью приложения можно легко сдать экзамен в ГАИ, не допустить ни одной ошибки при решении экзаменационных билетов ПДД 2021. Благодаря данной программе вы с легкостью подготовитесь и сдадите теоретический экзамен ПДД 2021 года в ГАИ на категории АВ(AB)/CD(СД) и подкатегории A1, B1, C1, D1.

Особенности приложения Билеты ПДД 2021:

  • Все 40 билетов доступны бесплатно и без рекламы.
  • Актуальные Правила Дорожного Движения от ГИБДД АB за 2021 Год
  • Режим прохождения экзамена, как в ГИБДД.
  • Приложение по настоящему учит правилам и тому, как сдать экзамен.
  • Статистика успеваемости и прогресса.
  • Комментарии специалиста по всем вопросам.
  • Живое общение в чате.
  • Напоминания, мотивируют больше учить.
  • Режим марафона, все 800 вопросов подряд.
  • Работа над ошибками по билету.
  • Полностью работает без интернета.
ТОП-сегодня раздела "Авто"
 

скачать Антирадар СтрелкаАнтирадар Стрелка 5.98

Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...

скачать Android AutoAndroid Auto 6.9.613724

Удобное мобильное приложение, разработанное Google, которое позволяет пользоваться...

скачать Car Scanner ELM OBD2Car Scanner ELM OBD2 1.77.5

Мобильное приложение для профессиональной диагностики автомобиля. Присутствует...

скачать BlaBlaCarBlaBlaCar 5.95.1

BlaBlaCar - Поиск попутчиков – бюджетный вариант для междугородних поездок. Водители со...

скачать UberUber 4.387.10003

Uber – популярный сервис такси доставит вас до нужного пункта назначения на экономичных...

скачать Авто Видеорегистратор AVRАвто Видеорегистратор AVR 6.1.112

После установки приложения Авто Видеорегистратор AVR, ваш смартфон сможет регистрировать...

Отзывы о программе Билеты ПДД 2021

Admin

Отзывов о программе Билеты ПДД 2021 2.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв