AKVIS Artifact Remover AI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.144.20722 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AKVIS LLC
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,7 Гб
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AKVIS Artifact Remover AI - программа для улучшения качества изображений с любой степенью сжатия, использующая в своей работе алгоритмы машинного обучения для устранения артефактов JPEG, уменьшения пикселизации и улучшения краев.
Присутствует три режима оптимизации изображений в зависимости от качества обрабатываемой фотографии: Слабое сжатие, Сильное сжатие или Сильное сжатие с шумом.
AKVIS Artifact Remover AI можно использовать как самостоятельную программу (standalone) или как дополнительный модуль к графическим редакторам AliveColors, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro и др.
Основные возможности AKVIS Artifact Remover AI:
- Удаление артефактов JPEG и пикселизации.
- Поддержка файлов формата TIFF, BMP, RAW, JPEG или PNG.
- Три режима оптимизации изображений в зависимости от качества обрабатываемой фотографии.
- Улучшение резкости изображения.
- Пакетная обработка файлов.
- Распечатка изображений на принтере.
- Возможность опубликовать результат в Twitter, Flickr, Tumblr или Dropbox.
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