AKVIS Artifact Remover AI - программа для улучшения качества изображений с любой степенью сжатия, использующая в своей работе алгоритмы машинного обучения для устранения артефактов JPEG, уменьшения пикселизации и улучшения краев.

Присутствует три режима оптимизации изображений в зависимости от качества обрабатываемой фотографии: Слабое сжатие, Сильное сжатие или Сильное сжатие с шумом.

AKVIS Artifact Remover AI можно использовать как самостоятельную программу (standalone) или как дополнительный модуль к графическим редакторам AliveColors, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro и др.

Основные возможности AKVIS Artifact Remover AI: