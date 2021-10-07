AKVIS Artifact Remover AI для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.144.20722 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,7 Гб
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AKVIS Artifact Remover AI - программа для улучшения качества изображений с любой степенью сжатия, использующая в своей работе алгоритмы машинного обучения для устранения артефактов JPEG, уменьшения пикселизации и улучшения краев.

Присутствует три режима оптимизации изображений в зависимости от качества обрабатываемой фотографии: Слабое сжатие, Сильное сжатие или Сильное сжатие с шумом.

AKVIS Artifact Remover AI можно использовать как самостоятельную программу (standalone) или как дополнительный модуль к графическим редакторам AliveColors, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro и др.

Основные возможности AKVIS Artifact Remover AI:

  • Удаление артефактов JPEG и пикселизации.
  • Поддержка файлов формата TIFF, BMP, RAW, JPEG или PNG.
  • Три режима оптимизации изображений в зависимости от качества обрабатываемой фотографии.
  • Улучшение резкости изображения.
  • Пакетная обработка файлов.
  • Распечатка изображений на принтере.
  • Возможность опубликовать результат в Twitter, Flickr, Tumblr или Dropbox.
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