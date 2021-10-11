Magoshare Uninstaller для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:12,64 Мб
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Magoshare Uninstaller скриншот № 1

Magoshare Uninstaller - небольшая бесплатная утилита для безопасной деинсталляции из системы ненужных программ, также удаляющая все остатки, которые обычно остаются после них. Присутствует возможность удалять программы как по одной, так и пакетно.

Процесс удаления осуществляется буквально в пару кликов. Сразу после деинсталляции выбранного пользователем ПО, Magoshare Uninstaller Free предложит выполнить глубокое сканирование системы для поиска оставшегося мусора, а затем удалит его.

Пользовательский интерфейс приложения простой и интуитивно-понятный. Список программ можно сортировать по названию или размеру, а приложения в нем искать по названию. Кроме того можно просмотреть краткую информацию об установленном приложении, как например разработчик, дата инсталляции, путь к папке, куда была установлена программа и пр.

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