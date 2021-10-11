Magoshare Uninstaller для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Magoshare
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|12,64 Мб
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Magoshare Uninstaller - небольшая бесплатная утилита для безопасной деинсталляции из системы ненужных программ, также удаляющая все остатки, которые обычно остаются после них. Присутствует возможность удалять программы как по одной, так и пакетно.
Процесс удаления осуществляется буквально в пару кликов. Сразу после деинсталляции выбранного пользователем ПО, Magoshare Uninstaller Free предложит выполнить глубокое сканирование системы для поиска оставшегося мусора, а затем удалит его.
Пользовательский интерфейс приложения простой и интуитивно-понятный. Список программ можно сортировать по названию или размеру, а приложения в нем искать по названию. Кроме того можно просмотреть краткую информацию об установленном приложении, как например разработчик, дата инсталляции, путь к папке, куда была установлена программа и пр.
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