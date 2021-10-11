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Счетчик шагов и калорий для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,59 Мб
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Счетчик шагов и калорий - приложение, которое автоматически считает (с помощью встроенного датчика) пройденные за день шаги, сожженные калории, расстояние, время и темп прогулок, данные о здоровье и т.д. и отображает их на интуитивно понятных графиках.

Ключевые особенности программы Счетчик шагов и калорий:

  • Подсчет пройденных за день шагов с помощью встроенного датчика, что значительно экономит батарею.
  • Отслеживает все детали вашей фитнес-активности (расстояние, темп, время, калории) и записывает ваши маршруты на карту с помощью GPS в реальном времени.
  • Возможность ставить подсчет на паузу, возобновлять его и сбрасывать число шагов на 0.
  • Ежедневные отчеты о пройденных шагах.
  • Данные о ходьбе отображаются в виде удобных графиков.
  • Статистика за день, неделю или месяц.
  • Поддерживается синхронизация с Google Fit.
  • Возможность задавать цели и для занятий фитнесом (по расстоянию, калориям, длительности и т. д).
  • Различные темы оформления.
  • Трекер здоровья записывает данные о вашем здоровье (изменения веса, качество сна, потребление воды, диета и т. д.) и помогает вести здоровый образ жизни.
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