Счетчик шагов и калорий - приложение, которое автоматически считает (с помощью встроенного датчика) пройденные за день шаги, сожженные калории, расстояние, время и темп прогулок, данные о здоровье и т.д. и отображает их на интуитивно понятных графиках.

Ключевые особенности программы Счетчик шагов и калорий: