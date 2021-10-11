Счетчик шагов и калорий для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,59 Мб
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Счетчик шагов и калорий - приложение, которое автоматически считает (с помощью встроенного датчика) пройденные за день шаги, сожженные калории, расстояние, время и темп прогулок, данные о здоровье и т.д. и отображает их на интуитивно понятных графиках.
Ключевые особенности программы Счетчик шагов и калорий:
- Подсчет пройденных за день шагов с помощью встроенного датчика, что значительно экономит батарею.
- Отслеживает все детали вашей фитнес-активности (расстояние, темп, время, калории) и записывает ваши маршруты на карту с помощью GPS в реальном времени.
- Возможность ставить подсчет на паузу, возобновлять его и сбрасывать число шагов на 0.
- Ежедневные отчеты о пройденных шагах.
- Данные о ходьбе отображаются в виде удобных графиков.
- Статистика за день, неделю или месяц.
- Поддерживается синхронизация с Google Fit.
- Возможность задавать цели и для занятий фитнесом (по расстоянию, калориям, длительности и т. д).
- Различные темы оформления.
- Трекер здоровья записывает данные о вашем здоровье (изменения веса, качество сна, потребление воды, диета и т. д.) и помогает вести здоровый образ жизни.
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