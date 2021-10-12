Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 39.95$
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Magoshare
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|10,62 Мб
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Data Recovery - простая в использовании, но в то же время достаточно мощная программа, предназначенная для полного восстановления удаленных, отформатированных или потерянных, в результате сбоя, данных.
Ключевые функции Data Recovery:
- Восстановление удаленных, отформатированных или недоступных данных, поврежденных разделов жесткого диска и т.д.
- Поддержка восстановления информации с "неформатированных" жёстких дисков.
- Восстановление данных в результате переустановки ОС, сбоя жесткого диска, вирусной атаки, человеческого фактора, логической ошибки или других причин.
- Восстановление данных с ПК, локального/внешнего жесткого диска (HDD, SSD в том числе), с USB-накопителя, карты памяти, SD-карты, цифровой камеры, серверной системы, RAID-массива, большого жесткого диска и прочих устройств хранения данных.
- Восстановление документов любого типа, таких как документы Microsoft, PDF, текстовые файлы и т.д.
- Восстановление аудио, видео, электронных писем, архивов, изображений, фотографий и других файлов различных типов.
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