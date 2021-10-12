Data Recovery для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 39.95$
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:10,62 Мб
СКАЧАТЬ
Data Recovery скриншот № 1

Data Recovery - простая в использовании, но в то же время достаточно мощная программа, предназначенная для полного восстановления удаленных, отформатированных или потерянных, в результате сбоя, данных.

Ключевые функции Data Recovery:

  • Восстановление удаленных, отформатированных или недоступных данных, поврежденных разделов жесткого диска и т.д.
  • Поддержка восстановления информации с "неформатированных" жёстких дисков.
  • Восстановление данных в результате переустановки ОС, сбоя жесткого диска, вирусной атаки, человеческого фактора, логической ошибки или других причин.
  • Восстановление данных с ПК, локального/внешнего жесткого диска (HDD, SSD в том числе), с USB-накопителя, карты памяти, SD-карты, цифровой камеры, серверной системы, RAID-массива, большого жесткого диска и прочих устройств хранения данных.
  • Восстановление документов любого типа, таких как документы Microsoft, PDF, текстовые файлы и т.д.
  • Восстановление аудио, видео, электронных писем, архивов, изображений, фотографий и других файлов различных типов.
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.8.1.39216

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать WinHexWinHex 20.3

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать R-Drive ImageR-Drive Image 6.3 build 6308

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных...

скачать HDCloneHDClone X.2 11.1.2f Free Edition

HDClone Free Edition - бесплатная программа для создания резервных копий и образов с физических и...

скачать AOMEI BackupperAOMEI Backupper 6.6.0

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...

Отзывы о программе Data Recovery

Admin

Отзывов о программе Data Recovery 4.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв