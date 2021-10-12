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Мастер охлаждения для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:17,39 Мб
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Мастер охлаждения - удобный инструмент, который оптимизирует работу вашей системы и охлаждает температуру аккумуляторной батареи вашего телефона. Приложение контролирует систему в режиме реального времени, выявляя программы, которые вызывают перегрев системного процессора, и ограничивает использование процессора этими процессами, что позволяет снизить общую температуру вашего телефона.

Особенности приложения:

  • оптимизация работы вашей системы и охлаждение температуры аккумуляторной батареи вашего телефона;
  • экономия энергии аккумулятора за счет включения режима сверхбыстрой зарядки и экстремального энергосбережения;
  • очистка ненужных данных, временных файлов и освобождение кэш-памяти;
  • освобождение памяти, путем закрытия нежелательных фоновых процессов.
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