Мастер охлаждения - удобный инструмент, который оптимизирует работу вашей системы и охлаждает температуру аккумуляторной батареи вашего телефона. Приложение контролирует систему в режиме реального времени, выявляя программы, которые вызывают перегрев системного процессора, и ограничивает использование процессора этими процессами, что позволяет снизить общую температуру вашего телефона.

Особенности приложения: