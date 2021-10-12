Мастер охлаждения для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Better Experience
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|17,39 Мб
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Мастер охлаждения - удобный инструмент, который оптимизирует работу вашей системы и охлаждает температуру аккумуляторной батареи вашего телефона. Приложение контролирует систему в режиме реального времени, выявляя программы, которые вызывают перегрев системного процессора, и ограничивает использование процессора этими процессами, что позволяет снизить общую температуру вашего телефона.
Особенности приложения:
- оптимизация работы вашей системы и охлаждение температуры аккумуляторной батареи вашего телефона;
- экономия энергии аккумулятора за счет включения режима сверхбыстрой зарядки и экстремального энергосбережения;
- очистка ненужных данных, временных файлов и освобождение кэш-памяти;
- освобождение памяти, путем закрытия нежелательных фоновых процессов.
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Отзывы о программе Мастер охлаждения
Admin
Отзывов о программе Мастер охлаждения 2.2.4 пока нет, можете добавить...