Яндекс.Заправки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.19.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Yandex
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,29 Мб
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Яндекс.Заправки - удобное приложение для оплаты заправки своего автомобиля прямо в своём смартфоне — без походов на кассу АЗС и лишних очередей. Приложение работает на автозаправках сетей "Роснефть", BP, "Башнефть", "Шелл", ЕКА, "Татнефть", "Нефтьмагистраль", ПТК, "Радуга", ТРАССА и на других сетях по всей России. Кроме того имеются бонусы, доступные в разделе "Скидки и бонусы" — привилегии топливных сетей и отдельных АЗС, баллы на топливо за приглашенных друзей и не только.
Основные возможности приложения Яндекс.Заправки:
- Возможность отфильтровать АЗС по наличию нужного бензина, дизеля или газа.
- Если нужен полный бак, но вы не уверены, сколько залить — укажите чуть больше его объёма. Деньги за недолитое топливо вернутся на счёт.
- Копить бонусы АЗС получится быстрее, если пользоваться одним аккаунтом на двоих.
- Возможность посмотреть стоимость топлива на любой АЗС — это удобно, если решаете, где заправиться.
- Поддержка Google Pay.
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