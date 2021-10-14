Яндекс.Заправки - удобное приложение для оплаты заправки своего автомобиля прямо в своём смартфоне — без походов на кассу АЗС и лишних очередей. Приложение работает на автозаправках сетей "Роснефть", BP, "Башнефть", "Шелл", ЕКА, "Татнефть", "Нефтьмагистраль", ПТК, "Радуга", ТРАССА и на других сетях по всей России. Кроме того имеются бонусы, доступные в разделе "Скидки и бонусы" — привилегии топливных сетей и отдельных АЗС, баллы на топливо за приглашенных друзей и не только.

Основные возможности приложения Яндекс.Заправки: