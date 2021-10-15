Radarbot Free - уникальный и мощный датчик радаров, в реальном времени оповещающий водителя о ситуации на дороге и скоростных ограничениях для автомобилей, мотоциклов, грузовиков и коммерческого транспорта. Оповещает о стационарных и мобильных радарах, радарах в туннелях, регистраторах скорости на участке, камерах и радарах на светофорах, а также участках дороги с опасным движением, камерах, фиксирующих использование мобильных телефонов и ремней безопасности, камерах на въездах в зоны с ограниченным доступом, лежачих полицейских и дорожных ямах.

Основные возможности Radarbot Free: