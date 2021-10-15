Radarbot Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Iteration Mobile & Vialsoft Apps
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|155,1 Мб
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Radarbot Free - уникальный и мощный датчик радаров, в реальном времени оповещающий водителя о ситуации на дороге и скоростных ограничениях для автомобилей, мотоциклов, грузовиков и коммерческого транспорта. Оповещает о стационарных и мобильных радарах, радарах в туннелях, регистраторах скорости на участке, камерах и радарах на светофорах, а также участках дороги с опасным движением, камерах, фиксирующих использование мобильных телефонов и ремней безопасности, камерах на въездах в зоны с ограниченным доступом, лежачих полицейских и дорожных ямах.
Основные возможности Radarbot Free:
- Работает во всех странах мира.
- Совместимо с другим GPS-навигатором или любимым музыкальным приложением. Вы продолжите получать оповещения в фоновом режиме даже при выключенном экране.
- Оповещения только по направлению движения. Приложение не сообщает о радарах, расположенных в обратном направлении или вне маршрута.
- Голосовые оповещения.
- Звуковые оповещения о приближении к радару и при нарушении скоростного режима.
- Режим вибрации для мотоциклистов.
- Настраиваемые расстояния и параметры оповещений.
- Автоматическое соединение и запуск по Bluetooth.
- Совместимо с ОС Wear.
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