Radarbot Free для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:155,1 Мб
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Radarbot Free - уникальный и мощный датчик радаров, в реальном времени оповещающий водителя о ситуации на дороге и скоростных ограничениях для автомобилей, мотоциклов, грузовиков и коммерческого транспорта. Оповещает о стационарных и мобильных радарах, радарах в туннелях, регистраторах скорости на участке, камерах и радарах на светофорах, а также участках дороги с опасным движением, камерах, фиксирующих использование мобильных телефонов и ремней безопасности, камерах на въездах в зоны с ограниченным доступом, лежачих полицейских и дорожных ямах.

Основные возможности Radarbot Free:

  • Работает во всех странах мира.
  • Совместимо с другим GPS-навигатором или любимым музыкальным приложением. Вы продолжите получать оповещения в фоновом режиме даже при выключенном экране.
  • Оповещения только по направлению движения. Приложение не сообщает о радарах, расположенных в обратном направлении или вне маршрута.
  • Голосовые оповещения.
  • Звуковые оповещения о приближении к радару и при нарушении скоростного режима.
  • Режим вибрации для мотоциклистов.
  • Настраиваемые расстояния и параметры оповещений.
  • Автоматическое соединение и запуск по Bluetooth.
  • Совместимо с ОС Wear.
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