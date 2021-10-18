Moozza для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 Beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,55 Мб
СКАЧАТЬ
Moozza скриншот № 1
Moozza скриншот № 2
Moozza скриншот № 3
Moozza скриншот № 4

Moozza - бесплатное приложение для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, которое позволяет скачивать и слушать музыку во Вконтакте без ограничений по времени и навязчивой аудиорекламы. Имеется возможность скачивать, сохранять в кэш, искать слова трека, даже если у тегах они не прописаны, и многое другое, в том числе и темная тема оформления.

Присутствует возможность просматривать треки ваших друзей, имеется вкладка с аудио, подкастами сообществ, на которые вы подписаны, есть глобальный поиск треков по всему ВК, отображение всех треков с устройства, в том числе скачанных через приложение, и многое другое.

Основные возможности Moozza:

  • Аудиозаписи с разделом рекомендаций.
  • Возможность скачивать и слушать музыку во Вконтакте без ограничений по времени и навязчивой аудиорекламы.
  • Отображение всех треков с устройства, в том числе скачанных через приложение.
  • Глобальный поиск треков по всему ВК.
  • Наличие темной темы оформления.
  • Возможность просматривать треки ваших друзей.
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать Sweet.tvSweet.tv 2.4.4

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...

скачать KodiKodi 19.1

Бесплатный кроссплатформенный плеер с открытым исходным кодом станет центром...

скачать StellioStellio 6.2.11

Отличный аудиоплеер для Android, с помощью которого можно наслаждаться непревзойденным...

скачать Мои Медиа ФайлыМои Медиа Файлы 6.8

Мои Медиа Файлы – с помощью одного приложения можно открывать и просматривать вашу...

скачать Аудио MP3-плеерАудио MP3-плеер 3.1.7

Аудио MP3-плеер – неплохой плеер для проигрывания аудио-файлов с автоматическим поиском...

скачать Player FMPlayer FM 4.12.0.14

Player FM – приложение для поиска аудиоканала на любую тему с возможностью прослушивать...

Отзывы о программе Moozza

Admin

Отзывов о программе Moozza 1.5.5 Beta пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв