Moozza для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 Beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EuphoriaDev
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,55 Мб
|СКАЧАТЬ
Moozza - бесплатное приложение для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, которое позволяет скачивать и слушать музыку во Вконтакте без ограничений по времени и навязчивой аудиорекламы. Имеется возможность скачивать, сохранять в кэш, искать слова трека, даже если у тегах они не прописаны, и многое другое, в том числе и темная тема оформления.
Присутствует возможность просматривать треки ваших друзей, имеется вкладка с аудио, подкастами сообществ, на которые вы подписаны, есть глобальный поиск треков по всему ВК, отображение всех треков с устройства, в том числе скачанных через приложение, и многое другое.
Основные возможности Moozza:
- Аудиозаписи с разделом рекомендаций.
- Возможность скачивать и слушать музыку во Вконтакте без ограничений по времени и навязчивой аудиорекламы.
- Отображение всех треков с устройства, в том числе скачанных через приложение.
- Глобальный поиск треков по всему ВК.
- Наличие темной темы оформления.
- Возможность просматривать треки ваших друзей.
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Admin
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