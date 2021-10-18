Moozza - бесплатное приложение для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, которое позволяет скачивать и слушать музыку во Вконтакте без ограничений по времени и навязчивой аудиорекламы. Имеется возможность скачивать, сохранять в кэш, искать слова трека, даже если у тегах они не прописаны, и многое другое, в том числе и темная тема оформления.

Присутствует возможность просматривать треки ваших друзей, имеется вкладка с аудио, подкастами сообществ, на которые вы подписаны, есть глобальный поиск треков по всему ВК, отображение всех треков с устройства, в том числе скачанных через приложение, и многое другое.

Основные возможности Moozza: