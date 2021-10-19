GoodMama - полезное приложение для мам, позволяющее делать заметки о развитии детей до 3х лет. Предоставляет ежедневные мини-статьи о том, что актуально на текущей неделе, в этом периоде жизни ребенка.

Присутствует возможность заполнять профиль ребенка, следить за его ростом, весом, зубами, двигательными навыками, речью и будьте уверены в том, что малыш развивается в рамках реальных (а не устаревших!) норм. Наглядные индивидуальные графики роста и веса ребенка, схема прорезывания молочных зубов, списки произносимых слов, окна двигательных навыков, график посещения врачей и прививок, и многое другое.

Ключевые особенности GoodMama: