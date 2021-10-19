GoodMama для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|GoodMama
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40,1 Мб
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GoodMama - полезное приложение для мам, позволяющее делать заметки о развитии детей до 3х лет. Предоставляет ежедневные мини-статьи о том, что актуально на текущей неделе, в этом периоде жизни ребенка.
Присутствует возможность заполнять профиль ребенка, следить за его ростом, весом, зубами, двигательными навыками, речью и будьте уверены в том, что малыш развивается в рамках реальных (а не устаревших!) норм. Наглядные индивидуальные графики роста и веса ребенка, схема прорезывания молочных зубов, списки произносимых слов, окна двигательных навыков, график посещения врачей и прививок, и многое другое.
Ключевые особенности GoodMama:
- актуальные советы по уходу за ребенком, привязанные к возрасту вашего карапуза (новорожденный малыш, 6-ти месячный ребенок или тоддлер – вы будете видеть советы, которые актуальны для того или иного возраста);
- напоминания мамам о необходимости находить время для себя и отдыхать, чтобы избежать эмоционального выгорания, депрессии и т.д.;
- информацию о психологических и физиологических особенностях развития детей по месяцам и неделям;
- наглядные данные о развитии и росте вашего крохи;
- актуальная информация о важных темах первых лет жизни ребенка;
- самая важная информация о развитии детей по месяцам;
- история фотографий вашего ребенка с рождения до трех лет, оформленная в стильный фотоколлаж.
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Отзывы о программе GoodMama
Admin
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