GoodMama для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40,1 Мб
СКАЧАТЬ
GoodMama скриншот № 1
GoodMama скриншот № 2
GoodMama скриншот № 3
GoodMama скриншот № 4

GoodMama - полезное приложение для мам, позволяющее делать заметки о развитии детей до 3х лет. Предоставляет ежедневные мини-статьи о том, что актуально на текущей неделе, в этом периоде жизни ребенка.

Присутствует возможность заполнять профиль ребенка, следить за его ростом, весом, зубами, двигательными навыками, речью и будьте уверены в том, что малыш развивается в рамках реальных (а не устаревших!) норм. Наглядные индивидуальные графики роста и веса ребенка, схема прорезывания молочных зубов, списки произносимых слов, окна двигательных навыков, график посещения врачей и прививок, и многое другое.

Ключевые особенности GoodMama:

  • актуальные советы по уходу за ребенком, привязанные к возрасту вашего карапуза (новорожденный малыш, 6-ти месячный ребенок или тоддлер – вы будете видеть советы, которые актуальны для того или иного возраста);
  • напоминания мамам о необходимости находить время для себя и отдыхать, чтобы избежать эмоционального выгорания, депрессии и т.д.;
  • информацию о психологических и физиологических особенностях развития детей по месяцам и неделям;
  • наглядные данные о развитии и росте вашего крохи;
  • актуальная информация о важных темах первых лет жизни ребенка;
  • самая важная информация о развитии детей по месяцам;
  • история фотографий вашего ребенка с рождения до трех лет, оформленная в стильный фотоколлаж.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Apteka.RUApteka.RU 3.2.16

Приложение для поиска и заказа лекарств, с возможностью доставки заказа в любую из 12000...

скачать Счетчик шагов и калорийСчетчик шагов и калорий 1.2.3

Бесплатный счетчик шагов и калорий для Android, который отслеживает все детали вашей...

скачать Белый шумБелый шум 1.7.3.RC-GP

Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю набор разных звуков в...

скачать SworkitSworkit 6.2.04

Sworkit — мобильный карманный тренер, с помощью которого пользователь сможет со своего...

скачать Календарь месячныхКалендарь месячных 1.42

Простое и надежное средство регистрации прошлых и прогнозирования будущих месячных,...

скачать Пресс за 30 днейПресс за 30 дней 1.0.4

Приложение для Android, которое предлагает программу тренировки пресса на 30 дней для хорошей...

Отзывы о программе GoodMama

Admin

Отзывов о программе GoodMama 1.1.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв