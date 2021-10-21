WTMP - простое в использовании, но в то же время невероятно полезное приложение, помогающее определить кто брал ваш телефон, или же кто пытался его разблокировать. Программа в фоновом режиме сделает фото пользователя, который разблокировал ваше устройство или того, кто попытался это сделать. Если устройство было кем-либо разблокировано, то вместе с фотографией пользователя приложение также составит список запущенных пользователем приложений. Отчеты можно смотреть внутри приложения, а также можно настроить синхронизацию с Google-диском.

Приложение использует права администратора, чтобы отслеживать некорректные попытки ввода пароля разблокировки устройства. Android может определять пароль/графический ключ как некорректную попытку разблокировки только в том случае, если в нем есть как минимум 4 цифры/символа или 4 точки графического ключа. Перед удалением приложения права администратора необходимо отозвать.