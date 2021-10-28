Fix Print Spooler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|867 Кб
|СКАЧАТЬ
Fix Print Spooler - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко сбросить и очистить очередь печати и папку "%systemroot%\System32\spool\printers\", а затем перезапустить службу Spooler. Также присутствует возможность использовать его для отключения службы Windows Print Spooler, чтобы защитить вашу систему от уязвимости печати.
Пользоваться приложением Fix Print Spooler очень просто: после загрузки распакуйте скачанный архив и запустите соответствующий exe-файл. Программа Fix Print Spooler имеет минималистичный интерфейс. Чтобы исправить ошибки очереди Print Spooler, просто используйте кнопку Fix Spooler Service. Вы можете отключить службу Spooler с помощью второй кнопки. Программа имеет поддержку командной строки.
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