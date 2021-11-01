EZVIZ - с помощью данного приложения вы можете в любое время легко управлять камерой и другими устройствами «умного дома» с любой точки земного шара.

Присутствует возможность получить полный доступ и дистанционно управлять всеми устройствами "умного дома", а также предпринимать необходимые действия для обеспечения безопасности вашего дома, бизнеса и близких при получении мгновенных предупреждений об обнаружении движения на вашем телефоне.

Ключевые особенности EZVIZ: