EZVIZ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.0.1013 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EZVIZ Inc.
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|67,13 Мб
|СКАЧАТЬ
EZVIZ - с помощью данного приложения вы можете в любое время легко управлять камерой и другими устройствами «умного дома» с любой точки земного шара.
Присутствует возможность получить полный доступ и дистанционно управлять всеми устройствами "умного дома", а также предпринимать необходимые действия для обеспечения безопасности вашего дома, бизнеса и близких при получении мгновенных предупреждений об обнаружении движения на вашем телефоне.
Ключевые особенности EZVIZ:
- Просмотр прямой трансляции высокой четкости из любого места.
- Режим "ночного" виденья с включенным ИК-светом.
- Воспроизведение записанного видео с CloudPlay, SD-картой или NVR / DVR.
- Возможность общаться с помощью двухстороннего аудио.
- Получайте мгновенные оповещения при обнаружении движения.
- Настройка зон обнаружения и чувствительности.
- Установка расписания для записи наиболее важных моментов.
- Возможность расшарить устройства для друзей и близких.
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...
Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...
Web PC Suite – программа для связи устройства с компьютером без использования проводов....
Приложение, которое позволяет использовать пару смартфонов или планшетов в качестве...
Мобильная версия приложения MSI Afterburner для управления видеокартой с помощью смартфона на...
Бесплатный инструмент, который позволяет получить удалённый доступ к рабочему столу...
Отзывы о программе EZVIZ
Admin
Отзывов о программе EZVIZ 5.1.0.1013 пока нет, можете добавить...