EZVIZ для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.0.1013 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:67,13 Мб
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EZVIZ - с помощью данного приложения вы можете в любое время легко управлять камерой и другими устройствами «умного дома» с любой точки земного шара.

Присутствует возможность получить полный доступ и дистанционно управлять всеми устройствами "умного дома", а также предпринимать необходимые действия для обеспечения безопасности вашего дома, бизнеса и близких при получении мгновенных предупреждений об обнаружении движения на вашем телефоне.

Ключевые особенности EZVIZ:

  • Просмотр прямой трансляции высокой четкости из любого места.
  • Режим "ночного" виденья с включенным ИК-светом.
  • Воспроизведение записанного видео с CloudPlay, SD-картой или NVR / DVR.
  • Возможность общаться с помощью двухстороннего аудио.
  • Получайте мгновенные оповещения при обнаружении движения.
  • Настройка зон обнаружения и чувствительности.
  • Установка расписания для записи наиболее важных моментов.
  • Возможность расшарить устройства для друзей и близких.
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