1by1 Directory Player - удобное приложение с понятным и простым пользовательским интерфейсом для воспроизведения аудиофайлов прямо из папок. Присутствует интеллектуальный просмотр, воспроизведение папок, улучшение звука, перекрестное затухание и пр., а также отсутствует необходимость в плейлистах или медиа-базах.

Ключевые особенности 1by1 Directory Player: