1by1 Directory Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|mpesch3
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|181 Кб
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1by1 Directory Player - удобное приложение с понятным и простым пользовательским интерфейсом для воспроизведения аудиофайлов прямо из папок. Присутствует интеллектуальный просмотр, воспроизведение папок, улучшение звука, перекрестное затухание и пр., а также отсутствует необходимость в плейлистах или медиа-базах.
Ключевые особенности 1by1 Directory Player:
- Запоминает дорожку и положение (также для разных папок).
- Создание закладок треков, позиций, списков.
- Поиск файлов (долгое нажатие на папку).
- Поиск каталога.
- Режимы сортировки, перемешивания и повтора.
- Усилители звука для постоянной громкости и мощного звука.
- Gapless и Crossfade для плавных переходов.
- Моно микс и быстрая игра.
- Экспортируемый внутренний список воспроизведения.
- Поддержка списков воспроизведения M3U / M3U8, воспроизведение веб-потока (по URL-адресам в списках воспроизведения M3U).
- Раскраска трека по месяцу или названию.
- Обложка (с возможностью отключения).
- Ярлыки при длительном нажатии кнопки.
- Таймер сна.
- Поддерживаемые форматы: MP3, OGG, AAC, MP4, WAV, FLAC, OPUS.
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