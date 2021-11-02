1by1 Directory Player для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:181 Кб
СКАЧАТЬ
1by1 Directory Player скриншот № 1
1by1 Directory Player скриншот № 2
1by1 Directory Player скриншот № 3
1by1 Directory Player скриншот № 4

1by1 Directory Player - удобное приложение с понятным и простым пользовательским интерфейсом для воспроизведения аудиофайлов прямо из папок. Присутствует интеллектуальный просмотр, воспроизведение папок, улучшение звука, перекрестное затухание и пр., а также отсутствует необходимость в плейлистах или медиа-базах.

Ключевые особенности 1by1 Directory Player:

  • Запоминает дорожку и положение (также для разных папок).
  • Создание закладок треков, позиций, списков.
  • Поиск файлов (долгое нажатие на папку).
  • Поиск каталога.
  • Режимы сортировки, перемешивания и повтора.
  • Усилители звука для постоянной громкости и мощного звука.
  • Gapless и Crossfade для плавных переходов.
  • Моно микс и быстрая игра.
  • Экспортируемый внутренний список воспроизведения.
  • Поддержка списков воспроизведения M3U / M3U8, воспроизведение веб-потока (по URL-адресам в списках воспроизведения M3U).
  • Раскраска трека по месяцу или названию.
  • Обложка (с возможностью отключения).
  • Ярлыки при длительном нажатии кнопки.
  • Таймер сна.
  • Поддерживаемые форматы: MP3, OGG, AAC, MP4, WAV, FLAC, OPUS.
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать Sweet.tvSweet.tv 2.4.5

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...

скачать СберЗвукСберЗвук 4.7.4

Музыкальный сервис, предоставляющий доступ к легальной музыке, и предлагающий...

скачать WinampWinamp 1.4.15

Winamp — один из наиболее популярных аудио-плееров для ПК теперь доступен и для...

скачать Music PlayerMusic Player 2.2.0

Удобный в использовании аудио проигрыватель для Android-устройств, который предлагает...

скачать Зайцев.нет МузыкаЗайцев.нет Музыка 7.17.2

Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости...

скачать mp3-плеерmp3-плеер 1.3.3

mp3-плеер – очередной плеер для Android-девайсов. Помимо прослушивания треков, программа имеет...

Отзывы о программе 1by1 Directory Player

Admin

Отзывов о программе 1by1 Directory Player 1.31 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв