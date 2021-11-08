VIN01 - полезное приложение при покупке автомобиля, позволяющее получить дополнительную информацию о возможной покупке, как например год выпуска автомобиля и количество бывших владельцев, историю регистрации транспортного средства, участие в ДТП, наличие автомобиля в розыске или в залоге у банка, наличие полиса ОСАГО, узнать расшифровку VIN номера и пройденные ТО, пробег автомобиля по базе ЕАИСТО, узнать работал ли автомобиль в такси и т.д.

В приложении Вы можете осуществить поиск как по VIN так и по гос. номеру автомобиля. Для определения VIN номера мы используем две базы ЕАИСТО и РСА, что позволяет добиться большей точности в определении VIN номера для дальнейшей проверки.

Основные функции VIN01: