VIN01 для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Авто
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Размер:8,28 Мб
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VIN01 - полезное приложение при покупке автомобиля, позволяющее получить дополнительную информацию о возможной покупке, как например год выпуска автомобиля и количество бывших владельцев, историю регистрации транспортного средства, участие в ДТП, наличие автомобиля в розыске или в залоге у банка, наличие полиса ОСАГО, узнать расшифровку VIN номера и пройденные ТО, пробег автомобиля по базе ЕАИСТО, узнать работал ли автомобиль в такси и т.д.

В приложении Вы можете осуществить поиск как по VIN так и по гос. номеру автомобиля. Для определения VIN номера мы используем две базы ЕАИСТО и РСА, что позволяет добиться большей точности в определении VIN номера для дальнейшей проверки.

Основные функции VIN01:

  • История регистрации в ГИБДД - позволяет узнать количество владельцев автомобиля по ПТС, периоды владения, номер кузова, номер двигателя и многое другое.
  • История ДТП по базе ГИБДД - позволяет узнать участвовал ли данный автомобиль в ДТП с начала 2015 года, увидеть время и место ДТП, а так же места наиболее значимых повреждений.
  • Наличие ограничений - позволяет узнать имеются ли ограничения на регистрационные действия в ГИБДД. Обычно такие ограничения накладывают сотрудники службы судебных приставов.
  • Розыск ТС - данная проверка позволит узнать не находится ли данное ТС в федеральном розыске, узнать регион инициатор розыска, а так же дату внесения информации в базу ГИБДД.
  • Наличие полиса ОСАГО - проверка позволит узнать имеется ли на автомобиль оформленный полис ОСАГО, его серию и номер, а так же название страховой компании.
  • Реестр залогов - проверка авто на нахождение в залоге у банка. Проверка осуществляется через официальную базу Федеральной нотариальной палаты.
  • Пройдённые ТО - позволяет узнать дату последнего прохождения ТО автомобиля, номер диагностической карты и срок её действия, а так же гос. номер ТС на момент прохождения осмотра.
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