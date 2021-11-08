VIN01 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VIN01 Apps
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,28 Мб
|СКАЧАТЬ
VIN01 - полезное приложение при покупке автомобиля, позволяющее получить дополнительную информацию о возможной покупке, как например год выпуска автомобиля и количество бывших владельцев, историю регистрации транспортного средства, участие в ДТП, наличие автомобиля в розыске или в залоге у банка, наличие полиса ОСАГО, узнать расшифровку VIN номера и пройденные ТО, пробег автомобиля по базе ЕАИСТО, узнать работал ли автомобиль в такси и т.д.
В приложении Вы можете осуществить поиск как по VIN так и по гос. номеру автомобиля. Для определения VIN номера мы используем две базы ЕАИСТО и РСА, что позволяет добиться большей точности в определении VIN номера для дальнейшей проверки.
Основные функции VIN01:
- История регистрации в ГИБДД - позволяет узнать количество владельцев автомобиля по ПТС, периоды владения, номер кузова, номер двигателя и многое другое.
- История ДТП по базе ГИБДД - позволяет узнать участвовал ли данный автомобиль в ДТП с начала 2015 года, увидеть время и место ДТП, а так же места наиболее значимых повреждений.
- Наличие ограничений - позволяет узнать имеются ли ограничения на регистрационные действия в ГИБДД. Обычно такие ограничения накладывают сотрудники службы судебных приставов.
- Розыск ТС - данная проверка позволит узнать не находится ли данное ТС в федеральном розыске, узнать регион инициатор розыска, а так же дату внесения информации в базу ГИБДД.
- Наличие полиса ОСАГО - проверка позволит узнать имеется ли на автомобиль оформленный полис ОСАГО, его серию и номер, а так же название страховой компании.
- Реестр залогов - проверка авто на нахождение в залоге у банка. Проверка осуществляется через официальную базу Федеральной нотариальной палаты.
- Пройдённые ТО - позволяет узнать дату последнего прохождения ТО автомобиля, номер диагностической карты и срок её действия, а так же гос. номер ТС на момент прохождения осмотра.
Мобильное приложение для профессиональной диагностики автомобиля. Присутствует...
Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...
Проверка авто Антиперекуп 2.4.3
Бесплатный и удобный в использовании мобильный сервис для детальной проверки...
Полезное приложение для автовладельцев, которое предоставляет широкие возможности для...
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД 4.5.2
Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД – поможет выучить Правила дорожного движения и...
Бесплатное и надежное приложение для проверки и оплаты штрафов ГИБДД онлайн....
Отзывы о программе VIN01
Admin
Отзывов о программе VIN01 3.2.2 пока нет, можете добавить...