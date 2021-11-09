MotorData OBD - приложение для диагностики автомобилей по стандарту OBD2, в котором доступны коды ошибок, индикаторы, модули учета и контроля технического состояния от разработчиков информационной системы для автодиагностов MotorData Professional.

MOTORDATA OBD расширяет возможности Вашего автосканера ELM327 и включает:

Сканер ошибок - считывает и стирает коды ошибок с блоков управления (в платных плагинах до 25 ЭБУ в зависимости от марки, модели и качества адаптера могут читаться: АT, CVT, ABS, SRS, ESP, AC и другие ECU).

Расшифровывает коды ошибок (DTC fault OBD2) с причинами возникновения и позволяет погасить Check Engine.

Панель приборов - настройте, используя 18 шаблонов и меняя размеры шрифтов, виды отображения и цвета.

Сохранение данных - воспроизведение записанных кодов и логов параметров датчиков автомобилей (важно для «плавающих» неисправностей и анализа данных без подключения к автомобилю)

Настраиваемые списки параметров и графики.

Контроль расхода топлива в реальном времени.

Плагины "Индикаторы панели приборов" - дают информацию о том, как работают системы автомобиля, о назначении значков и что делать при их активации.

Запись расходов - модуль контроля расходов на топливо, запчасти, работы, парковки и т.д. История, статистика, графики.

График ТО и Остаточный ресурс - модули контроля технического состояния в зависимости от пробега или даты.

Справочник водителя - информация о правилах буксировки, зарядки автомобиля, замены колес и другая полезная информация.

Поддерживаемые марки авто по протоколу OBD2 (бесплатно): рынок США с 1996 года, Японии с 1998 года, Европы с 2000 года.

Системы управления двигателем (Engine) на Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti, Kia, Hyundai, Ford, Mazda, GM, Daewoo, Opel, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Mercedes, BMW, Suzuki, Subaru, Renault, Citroen, Peugeot, Audi, Skoda, Volkswagen, Seat, Honda, Mitsubishi, Chery, Great Wall, Volvo, Land Rover, SsangYong, ВАЗ и др.

Перед покупкой проверьте работу диагностического плагина. Если ваш адаптер поддерживает запросы протокола вашего авто, он покажет все доступные параметры и блоки управления. До покупки часть значений будет закрыто #.