YCLIENTS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|YCLIENTS
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,93 Мб
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YCLIENTS - сервис онлайн-записи и платформа автоматизации для сферы услуг, которая позволяет подключить онлайн-запись на сайте, в социальных сетях и на других площадках, а также рассылать уведомления, управлять клиентской базой, вести складской и финансовый учёт. Приложение облегчает работу руководителя и сотрудников, экономит время и защищает от ошибок в работе, что позволяет уделять больше времени клиентам.
Основные возможности YCLIENTS:
- Управление расписанием на лету: создание, изменение или отмена записи.
- Просмотр списка визитов за день для филиала или для отдельного сотрудника.
- Контроль доступа для каждого сотрудника к просмотру только своих записей.
- Получение мгновенных уведомлений о новых записях.
- Просмотр истории посещений каждого клиента.
- Возможность связываться по телефону из карточки клиента.
- Напоминания о визитах или специальных предложениях с помощью SMS и Email-уведомлений прямо из приложения.
- Поздравления клиентов с днем рождения с помощью автоматизированной SMS-рассылки.
- Анализ показателей по филиалу за любой день или выбранный период.
- Быстрое переключение между филиалами для отслеживания динамики развития бизнеса.
- Выбор одной или нескольких карт лояльности клиента для оплаты визита.
- Контроль статуса оплаты.
- Формирование детального Z-отчет по филиалу или отдельному сотруднику.
- Управление списанием расходных материалов в визите.
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