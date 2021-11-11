YCLIENTS для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,93 Мб
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YCLIENTS - сервис онлайн-записи и платформа автоматизации для сферы услуг, которая позволяет подключить онлайн-запись на сайте, в социальных сетях и на других площадках, а также рассылать уведомления, управлять клиентской базой, вести складской и финансовый учёт. Приложение облегчает работу руководителя и сотрудников, экономит время и защищает от ошибок в работе, что позволяет уделять больше времени клиентам.

Основные возможности YCLIENTS:

  • Управление расписанием на лету: создание, изменение или отмена записи.
  • Просмотр списка визитов за день для филиала или для отдельного сотрудника.
  • Контроль доступа для каждого сотрудника к просмотру только своих записей.
  • Получение мгновенных уведомлений о новых записях.
  • Просмотр истории посещений каждого клиента.
  • Возможность связываться по телефону из карточки клиента.
  • Напоминания о визитах или специальных предложениях с помощью SMS и Email-уведомлений прямо из приложения.
  • Поздравления клиентов с днем рождения с помощью автоматизированной SMS-рассылки.
  • Анализ показателей по филиалу за любой день или выбранный период.
  • Быстрое переключение между филиалами для отслеживания динамики развития бизнеса.
  • Выбор одной или нескольких карт лояльности клиента для оплаты визита.
  • Контроль статуса оплаты.
  • Формирование детального Z-отчет по филиалу или отдельному сотруднику.
  • Управление списанием расходных материалов в визите.
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