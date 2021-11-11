YCLIENTS - сервис онлайн-записи и платформа автоматизации для сферы услуг, которая позволяет подключить онлайн-запись на сайте, в социальных сетях и на других площадках, а также рассылать уведомления, управлять клиентской базой, вести складской и финансовый учёт. Приложение облегчает работу руководителя и сотрудников, экономит время и защищает от ошибок в работе, что позволяет уделять больше времени клиентам.

Основные возможности YCLIENTS: