vokoscreenNG - бесплатный инструмент для скринкастинга с открытым исходным кодом. Представляет собой комплексный инструмент для записи видео с экрана, который можно использовать для записи учебных видео, записи в реальном времени браузера, видеоконференций и т. д.

Программа обладает всеми стандартными функциями, в том числе присутствует возможность записывать весь экран, определенную область экрана или конкретное окно, увеличивать масштаб, добавлять задержку перед началом записи и пр. Также присутствует возможность осуществлять запись с веб-камеры.

vokoscreenNG использует функции FFmpeg и позволяет сохранять записанное видео в форматах AVI, MP4, WEBM, MKV, MOV, а также использует Vorbis, Flac, Opus и MP3 для аудио. Поддерживаются видеокодеки H.264 и vp8, имеется функции записи курсора мыши в видео.

Основные возможности vokoscreenNG: