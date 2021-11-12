vokoscreenNG для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:49,77 Мб
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vokoscreenNG - бесплатный инструмент для скринкастинга с открытым исходным кодом. Представляет собой комплексный инструмент для записи видео с экрана, который можно использовать для записи учебных видео, записи в реальном времени браузера, видеоконференций и т. д.

Программа обладает всеми стандартными функциями, в том числе присутствует возможность записывать весь экран, определенную область экрана или конкретное окно, увеличивать масштаб, добавлять задержку перед началом записи и пр. Также присутствует возможность осуществлять запись с веб-камеры.

vokoscreenNG использует функции FFmpeg и позволяет сохранять записанное видео в форматах AVI, MP4, WEBM, MKV, MOV, а также использует Vorbis, Flac, Opus и MP3 для аудио. Поддерживаются видеокодеки H.264 и vp8, имеется функции записи курсора мыши в видео.

Основные возможности vokoscreenNG:

  • возможность записывать весь экран, определенную область экрана или конкретное окно;
  • увеличение масштаба;
  • добавление задержки перед началом записи;
  • возможность осуществлять запись с веб-камеры;
  • запись видео в форматах AVI, MP4, WEBM, MKV, MOV;
  • сохранение аудио в форматах Vorbis, Flac, Opus и MP3;
  • поддержка видеокодеков H.264 и vp8;
  • функция записи курсора мыши в видео.
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