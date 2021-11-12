vokoscreenNG для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Volker Kohaupt
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|49,77 Мб
|СКАЧАТЬ
vokoscreenNG - бесплатный инструмент для скринкастинга с открытым исходным кодом. Представляет собой комплексный инструмент для записи видео с экрана, который можно использовать для записи учебных видео, записи в реальном времени браузера, видеоконференций и т. д.
Программа обладает всеми стандартными функциями, в том числе присутствует возможность записывать весь экран, определенную область экрана или конкретное окно, увеличивать масштаб, добавлять задержку перед началом записи и пр. Также присутствует возможность осуществлять запись с веб-камеры.
vokoscreenNG использует функции FFmpeg и позволяет сохранять записанное видео в форматах AVI, MP4, WEBM, MKV, MOV, а также использует Vorbis, Flac, Opus и MP3 для аудио. Поддерживаются видеокодеки H.264 и vp8, имеется функции записи курсора мыши в видео.
Основные возможности vokoscreenNG:
- возможность записывать весь экран, определенную область экрана или конкретное окно;
- увеличение масштаба;
- добавление задержки перед началом записи;
- возможность осуществлять запись с веб-камеры;
- запись видео в форматах AVI, MP4, WEBM, MKV, MOV;
- сохранение аудио в форматах Vorbis, Flac, Opus и MP3;
- поддержка видеокодеков H.264 и vp8;
- функция записи курсора мыши в видео.
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