Skyeng для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.37.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Skyeng
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|200,5 Мб
|СКАЧАТЬ
Skyeng - приложение, позволяющее заниматься английским самостоятельно или с преподавателем, прокачивать разговорную речь с носителем, учить английские слова, тренировать аудирование, изучать культуру и пр.
Основные функции Skyeng:
- Возможность добавлять новые слова в личный словарь, а потом учите их с помощью тренажера.
- Популярные фразы по разным темам — от путешествий до собеседований.
- Выражения из любимых сериалов, британский и американский сленг, термины, которые встретятся на международных экзаменах.
- Возможность установить персональный план изучения — от 2 минут и 3 упражнений в день.
- Возможность заниматься с преподавателем один на один.
- Возможность выполнять домашние задания, общаться с преподавателем в чате и назначать или переносить занятия.
- 15-минутные занятия с носителями языка из любой точки мира — от Австралии до ЮАР, и вы будете общаться по видеосвязи на любые темы в свободном формате.
- Возможность освежить грамматические правила, разобраться в произношении или узнать последние новости из США и Великобритании.
- Много полезной информации про культуру, лайфстайл, юмор и, конечно, английскую лексику.
- Возможность смотреть короткие видео на английском языке, чтобы лучше воспринимать беглую речь носителей на слух.
Hello-Hello Китайский - увлекательный способ изучить китайский язык. Это полноценный языковой...
Чешский язык за 7 уроков 3.4.1
Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет...
Иврит с Nemo поможет вам в короткие сроки выучить основную лексику на иврите. Приложение...
Арабский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...
Учим Испанский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении испанского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Изучайте греческий язык 12.0.0
Изучайте греческий язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Отзывы о программе Skyeng
Admin
Отзывов о программе Skyeng 9.37.0 пока нет, можете добавить...