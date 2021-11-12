Skyeng для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.37.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:200,5 Мб
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Skyeng - приложение, позволяющее заниматься английским самостоятельно или с преподавателем, прокачивать разговорную речь с носителем, учить английские слова, тренировать аудирование, изучать культуру и пр.

Основные функции Skyeng:

  • Возможность добавлять новые слова в личный словарь, а потом учите их с помощью тренажера.
  • Популярные фразы по разным темам — от путешествий до собеседований.
  • Выражения из любимых сериалов, британский и американский сленг, термины, которые встретятся на международных экзаменах.
  • Возможность установить персональный план изучения — от 2 минут и 3 упражнений в день.
  • Возможность заниматься с преподавателем один на один.
  • Возможность выполнять домашние задания, общаться с преподавателем в чате и назначать или переносить занятия.
  • 15-минутные занятия с носителями языка из любой точки мира — от Австралии до ЮАР, и вы будете общаться по видеосвязи на любые темы в свободном формате.
  • Возможность освежить грамматические правила, разобраться в произношении или узнать последние новости из США и Великобритании.
  • Много полезной информации про культуру, лайфстайл, юмор и, конечно, английскую лексику.
  • Возможность смотреть короткие видео на английском языке, чтобы лучше воспринимать беглую речь носителей на слух.
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