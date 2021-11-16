Lim Image Marker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категории:
|Редакторы - Печати, водяные знаки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,84 Мб
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Lim Image Marker - бесплатная программа для пакетной обработки изображений, а именно для нанесения метки на изображения.
Метка может быть как текстовая (размер текста, цвет и шрифт настраивается), так и графическая. Метку можно расположить в разных местах экрана, а также производить прозрачность метки и смещение относительно выбранного положения. Выбрав метку можно сразу же увидеть результат, а именно как будет на изображение нанесена метка.
Гибкие настройки программы позволят не только размещать метку где требуется, но и указать какое имя дать обработанным изображениям, и в какой формат перевести готовые изображения. Обработка изображений происходит быстро. Программа имеет легкий и интуитивно понятный интерфейс, в котором можно без труда и быстро разобраться.
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