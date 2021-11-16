Lim Image Marker - бесплатная программа для пакетной обработки изображений, а именно для нанесения метки на изображения.

Метка может быть как текстовая (размер текста, цвет и шрифт настраивается), так и графическая. Метку можно расположить в разных местах экрана, а также производить прозрачность метки и смещение относительно выбранного положения. Выбрав метку можно сразу же увидеть результат, а именно как будет на изображение нанесена метка.

Гибкие настройки программы позволят не только размещать метку где требуется, но и указать какое имя дать обработанным изображениям, и в какой формат перевести готовые изображения. Обработка изображений происходит быстро. Программа имеет легкий и интуитивно понятный интерфейс, в котором можно без труда и быстро разобраться.