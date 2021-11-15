PhotoQuick - легковесный и удобный просмотрщик изображений с базовыми возможностями обработки изображений. Включают в себя такие встроенные инструменты для редактирования изображений, как волшебный ластик, кадрирование, изменение размера, фотоколлаж, удаление шума, резкость, сглаживание, размытие, карандашный набросок и многое другое.

Программа также предлагает базовый режим просмотра слайд-шоу. В первую очередь данная утилита нацелена на простоту использования, быстрое открытие изображений и выполнение большинства необходимых функций с графикой.

Поддерживаются форматы JPG, PNG, GIF, SVG, TIFF, ICO, BMP, XPM, XBM, PPM, PBM, PGM.

Ключевые особенности PhotoQuick: