PhotoQuick для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Arindam Chaudhuri
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|5,26 Мб
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PhotoQuick - легковесный и удобный просмотрщик изображений с базовыми возможностями обработки изображений. Включают в себя такие встроенные инструменты для редактирования изображений, как волшебный ластик, кадрирование, изменение размера, фотоколлаж, удаление шума, резкость, сглаживание, размытие, карандашный набросок и многое другое.
Программа также предлагает базовый режим просмотра слайд-шоу. В первую очередь данная утилита нацелена на простоту использования, быстрое открытие изображений и выполнение большинства необходимых функций с графикой.
Поддерживаются форматы JPG, PNG, GIF, SVG, TIFF, ICO, BMP, XPM, XBM, PPM, PBM, PGM.
Ключевые особенности PhotoQuick:
- Экспорт в PDF.
- Автоматическое изменение размера в соответствии с размером файла.
- Обрезка изображения в определенном соотношении.
- Поворот, зеркальное отражение, преобразование перспективы.
- Возможность добавить рамку вокруг изображения.
- Создание фотосетки для печати.
- Волшебный ластик (закрашивание).
- Интеллектуальные ножницы.
- Фильтры.
- Сканирование страницы.
- Автоконтраст.
- Баланс белого.
- Уменьшение шума.
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Admin
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