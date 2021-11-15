PhotoQuick для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:5,26 Мб
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PhotoQuick скриншот № 1
PhotoQuick скриншот № 2
PhotoQuick скриншот № 3

PhotoQuick - легковесный и удобный просмотрщик изображений с базовыми возможностями обработки изображений. Включают в себя такие встроенные инструменты для редактирования изображений, как волшебный ластик, кадрирование, изменение размера, фотоколлаж, удаление шума, резкость, сглаживание, размытие, карандашный набросок и многое другое.

Программа также предлагает базовый режим просмотра слайд-шоу. В первую очередь данная утилита нацелена на простоту использования, быстрое открытие изображений и выполнение большинства необходимых функций с графикой.

Поддерживаются форматы JPG, PNG, GIF, SVG, TIFF, ICO, BMP, XPM, XBM, PPM, PBM, PGM.

Ключевые особенности PhotoQuick:

  • Экспорт в PDF.
  • Автоматическое изменение размера в соответствии с размером файла.
  • Обрезка изображения в определенном соотношении.
  • Поворот, зеркальное отражение, преобразование перспективы.
  • Возможность добавить рамку вокруг изображения.
  • Создание фотосетки для печати.
  • Волшебный ластик (закрашивание).
  • Интеллектуальные ножницы.
  • Фильтры.
  • Сканирование страницы.
  • Автоконтраст.
  • Баланс белого.
  • Уменьшение шума.
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