Huorong Internet Security для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.64.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beijing Huorong Network Technology Co., Ltd.
|Категория:
|Комплексная защита
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,36 Мб
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Huorong Internet Security - бесплатная многофункциональная комплексная защита ПК, которая включает в себя антивирус, защиту от хакеров и взломов, защиту сети, контроль доступа, пользовательские правила для контроля программ и другие инструменты безопасности.
Huorong Internet Security использует собственный антивирусный движок под названием Cobra. HVM. Присутствует поддержка пользовательских правил, проактивную защиту HIPS, несколько режимов сканирования и пр.
Основные возможности Huorong Internet Security:
- Определяет потенциальные угрозы сетевых данных, блокирует доступ к компьютеру с помощью различных вредоносных кодов, а также определяет местонахождение их источника и сопутствующих процессов (только по протоколу HTTP).
- Защита от уязвимостей приложений, блокирует и предотвращает вредоносный код, который использует уязвимости.
- Перехват сетевого вторжения через уязвимость без использования патчей уязвимости, анализируя IP-адреса источника атаки.
- Предотвращение запуска эксплойтов вредоносных программ.
- Защита от ботнетов.
- Защита от удаленного доступа в систему.
- Блокирует распространенные атаки против веб-серверов и обеспечивает безопасность рабочих станций.
- и многое другое...
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