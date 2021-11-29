Huorong Internet Security - бесплатная многофункциональная комплексная защита ПК, которая включает в себя антивирус, защиту от хакеров и взломов, защиту сети, контроль доступа, пользовательские правила для контроля программ и другие инструменты безопасности.

Huorong Internet Security использует собственный антивирусный движок под названием Cobra. HVM. Присутствует поддержка пользовательских правил, проактивную защиту HIPS, несколько режимов сканирования и пр.

Основные возможности Huorong Internet Security: