ImageGlass - это легкий и универсальный просмотрщик изображений, который вполне может заменить стандартный Photo Viewer в операционной системе Windows 10, 8, 7.

Приложение поддерживает большой спектр форматов, включая JPG, JPE, JFIF, JPEG, PNG, GIF, ICO, BMP, DIB, TIF, TIFF, EXIF, WMF, EMF, TGA, PSD, HDR, EXR, SGV, WEBP. ImageGlass предоставляет все обычные возможности просмотра изображений: увеличение или уменьшение масштаба, масштабирование по высоте, масштабирование по ширине, блокировка коэффициента масштабирования и т.д., функцию просмотра SlideShow, конвертацию изображений в 14 различных форматов и многое другое.

Среди других возможностей: поддержка нескольких языков, возможность загрузки просматриваемого изображения в Facebook, поддержка новых расширений для расширения возможностей программы, извлечение рамок изображения из GIF-файлов и т.д.

Ключевые особенности ImageGlass: