ImageGlass для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.3.11.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:15,77 Мб
СКАЧАТЬ
ImageGlass скриншот № 1
ImageGlass скриншот № 2
ImageGlass скриншот № 3
ImageGlass скриншот № 4

ImageGlass - это легкий и универсальный просмотрщик изображений, который вполне может заменить стандартный Photo Viewer в операционной системе Windows 10, 8, 7.

Приложение поддерживает большой спектр форматов, включая JPG, JPE, JFIF, JPEG, PNG, GIF, ICO, BMP, DIB, TIF, TIFF, EXIF, WMF, EMF, TGA, PSD, HDR, EXR, SGV, WEBP. ImageGlass предоставляет все обычные возможности просмотра изображений: увеличение или уменьшение масштаба, масштабирование по высоте, масштабирование по ширине, блокировка коэффициента масштабирования и т.д., функцию просмотра SlideShow, конвертацию изображений в 14 различных форматов и многое другое.

Среди других возможностей: поддержка нескольких языков, возможность загрузки просматриваемого изображения в Facebook, поддержка новых расширений для расширения возможностей программы, извлечение рамок изображения из GIF-файлов и т.д.

Ключевые особенности ImageGlass:

  • Поддержка различных форматов JPG, JPE, JFIF, JPEG, PNG, GIF, ICO, BMP, DIB, TIF, TIFF, EXIF, WMF, EMF, TGA, PSD, HDR, EXR, SGV, WEBP.
  • Увеличение или уменьшение масштаба.
  • Масштабирование по высоте и по ширине.
  • Блокировка коэффициента масштабирования и т.д.,
  • Функция просмотра SlideShow.
  • Конвертация изображений в 14 различных форматов.
  • Возможность загрузки просматриваемого изображения в Facebook.
  • Поддержка дополнений для расширения возможностей программы.
  • Извлечение рамок изображения из GIF-файлов.
  • И многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

скачать XnViewXnView 2.50.3

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать FastStone Image ViewerFastStone Image Viewer 7.5

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...

скачать Paint.NETPaint.NET 4.3.3

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...

скачать DjvuReaderDjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...

скачать WinDjViewWinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...

скачать PowerPoint ViewerPowerPoint Viewer 14.0.6029

PowerPoint Viewer - удобный инструмент для просмотра и печати презентаций созданных при помощи программы Microsoft PowerPoint 97 или более поздней версии...

Отзывы о программе ImageGlass

Admin

Отзывов о программе ImageGlass 8.3.11.21 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв