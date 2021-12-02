ImageGlass для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.3.11.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Phap Dieu Duong
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|15,77 Мб
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ImageGlass - это легкий и универсальный просмотрщик изображений, который вполне может заменить стандартный Photo Viewer в операционной системе Windows 10, 8, 7.
Приложение поддерживает большой спектр форматов, включая JPG, JPE, JFIF, JPEG, PNG, GIF, ICO, BMP, DIB, TIF, TIFF, EXIF, WMF, EMF, TGA, PSD, HDR, EXR, SGV, WEBP. ImageGlass предоставляет все обычные возможности просмотра изображений: увеличение или уменьшение масштаба, масштабирование по высоте, масштабирование по ширине, блокировка коэффициента масштабирования и т.д., функцию просмотра SlideShow, конвертацию изображений в 14 различных форматов и многое другое.
Среди других возможностей: поддержка нескольких языков, возможность загрузки просматриваемого изображения в Facebook, поддержка новых расширений для расширения возможностей программы, извлечение рамок изображения из GIF-файлов и т.д.
Ключевые особенности ImageGlass:
- Поддержка различных форматов JPG, JPE, JFIF, JPEG, PNG, GIF, ICO, BMP, DIB, TIF, TIFF, EXIF, WMF, EMF, TGA, PSD, HDR, EXR, SGV, WEBP.
- Увеличение или уменьшение масштаба.
- Масштабирование по высоте и по ширине.
- Блокировка коэффициента масштабирования и т.д.,
- Функция просмотра SlideShow.
- Конвертация изображений в 14 различных форматов.
- Возможность загрузки просматриваемого изображения в Facebook.
- Поддержка дополнений для расширения возможностей программы.
- Извлечение рамок изображения из GIF-файлов.
- И многое другое...
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