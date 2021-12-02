Pokémon UNITE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Pokemon Company
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|638,57 Мб
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Pokémon UNITE - мобильная игра в стиле MOBA, в которой игрокам необходимо участвовать в командных поединках под названием Unite Battles, где две команды по пять покемонов сражаются между собой и с другими дикими покемонами. Побеждайте диких покемонов, повышайте уровень, развивайте своих собственных покемонов и работайте над тем, чтобы противостоящая команда не набирала очки.
Ключевые особенности Pokémon UNITE:
- Благодаря специальной технологии, разработанной с использованием энергии Aeos, тренеры могут наряжать своих покемонов в различные голографические наряды.
- Несколько игровых режимов: тренировочный, стандартный, рейтинговый и быстрый.
- Совершенно новые движения покемонов, которые возможны только в Unite Battles, благодаря которым можно даже переломить ход даже самых ужасных ситуаций.
- Участвуйте в рейтинговых матчах и зарабатывайте очки, поднимаясь в мировой таблице лидеров.
- Голосовой чат, чтобы общаться и оставаться на связи со своей командой.
- Тренеры могут использовать свою учетную запись Pokémon Trainer Club или учетную запись Nintendo как на Nintendo Switch, так и на мобильном телефоне, чтобы легко синхронизировать свой прогресс между устройствами.
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Admin
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