Pokémon UNITE - мобильная игра в стиле MOBA, в которой игрокам необходимо участвовать в командных поединках под названием Unite Battles, где две команды по пять покемонов сражаются между собой и с другими дикими покемонами. Побеждайте диких покемонов, повышайте уровень, развивайте своих собственных покемонов и работайте над тем, чтобы противостоящая команда не набирала очки.

Ключевые особенности Pokémon UNITE: