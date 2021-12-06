Yousician для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.43.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yousician Ltd.
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|94,71 Мб
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Yousician - отличный способ научиться игре на фортепиано, гитаре, бас-гитаре, укулеле или пению/вокалу. Приложение анализирует вашу игру, и дает немедленную обратную связь по точности и правильности вашей игры. Программа обучения, составленная опытными преподавателями музыки, поможет повысить свой уровень любому пользователю — от начинающего до профессионала. Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоруководствами.
Ключевые особенности Yousician:
- Более 1500 заданий, уроков и упражнений.
- Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоруководствами.
- Возможность освоить теорию музыки.
- Включает специальные тренажеры для каждого уровня и аккорда.
- Возможность посоревноваться со своими друзьями и миллионами других пользователей Yousician по всему миру в еженедельных конкурсах.
- Все композиции для изучения и пошаговые руководства подбираются в зависимости от вашего уровня игры.
- Процесс обучения насыщен интересными играми, уроками и челленджами.
- Программа была разработана опытными педагогами музыки, предложившими множество новаторских решений, и отлично подходит как для самообучения, так и в качестве дополнительного инструмента при обучении у преподавателя.
- Возможность использовать тот инструмент, который у вас есть, не думая о дополнительном оборудовании.
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