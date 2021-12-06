Yousician - отличный способ научиться игре на фортепиано, гитаре, бас-гитаре, укулеле или пению/вокалу. Приложение анализирует вашу игру, и дает немедленную обратную связь по точности и правильности вашей игры. Программа обучения, составленная опытными преподавателями музыки, поможет повысить свой уровень любому пользователю — от начинающего до профессионала. Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоруководствами.

Ключевые особенности Yousician: