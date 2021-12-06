Yousician для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.43.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Музыка
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Размер:94,71 Мб
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Yousician - отличный способ научиться игре на фортепиано, гитаре, бас-гитаре, укулеле или пению/вокалу. Приложение анализирует вашу игру, и дает немедленную обратную связь по точности и правильности вашей игры. Программа обучения, составленная опытными преподавателями музыки, поможет повысить свой уровень любому пользователю — от начинающего до профессионала. Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоруководствами.

Ключевые особенности Yousician:

  • Более 1500 заданий, уроков и упражнений.
  • Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоруководствами.
  • Возможность освоить теорию музыки.
  • Включает специальные тренажеры для каждого уровня и аккорда.
  • Возможность посоревноваться со своими друзьями и миллионами других пользователей Yousician по всему миру в еженедельных конкурсах.
  • Все композиции для изучения и пошаговые руководства подбираются в зависимости от вашего уровня игры.
  • Процесс обучения насыщен интересными играми, уроками и челленджами.
  • Программа была разработана опытными педагогами музыки, предложившими множество новаторских решений, и отлично подходит как для самообучения, так и в качестве дополнительного инструмента при обучении у преподавателя.
  • Возможность использовать тот инструмент, который у вас есть, не думая о дополнительном оборудовании.
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