Speechify - приложение, представляющее собой синтезатор речи, которое предназначено для озвучки голосом текста и чтения книг вслух. С помощью программы можно быстро преобразовать любой текст в речь и создать электронную библиотеку онлайн-книг.

Присутствует возможность создавать аудиокниги из PDF, онлайн-статьи, документа или просто сфотографивав книгу. Можно выбрать голос диктора из множества вариантов и языков, настраивать скорость прослушивания и регулировать ее в соответствии со своими потребностями.

Основные возможности Speechify: