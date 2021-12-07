Speechify для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.1966 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Speechify
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,43 Мб
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Speechify - приложение, представляющее собой синтезатор речи, которое предназначено для озвучки голосом текста и чтения книг вслух. С помощью программы можно быстро преобразовать любой текст в речь и создать электронную библиотеку онлайн-книг.
Присутствует возможность создавать аудиокниги из PDF, онлайн-статьи, документа или просто сфотографивав книгу. Можно выбрать голос диктора из множества вариантов и языков, настраивать скорость прослушивания и регулировать ее в соответствии со своими потребностями.
Основные возможности Speechify:
- Возможность сканирования или загрузки любого текста.
- Создание аудиокниги из PDF, онлайн-статьи, документа или фотографии книги.
- Возможность выбрать голос диктора из множества вариантов и языков. Голоса представлены в высоком разрешении и на более чем 50 языках (включая английский, испанский и русский).
- Выбор скорости прослушивания и регулирование ее в соответствии со своими потребностями (до 900 слов в минуту).
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