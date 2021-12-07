Speechify для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.1966 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,43 Мб
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Speechify - приложение, представляющее собой синтезатор речи, которое предназначено для озвучки голосом текста и чтения книг вслух. С помощью программы можно быстро преобразовать любой текст в речь и создать электронную библиотеку онлайн-книг.

Присутствует возможность создавать аудиокниги из PDF, онлайн-статьи, документа или просто сфотографивав книгу. Можно выбрать голос диктора из множества вариантов и языков, настраивать скорость прослушивания и регулировать ее в соответствии со своими потребностями.

Основные возможности Speechify:

  • Возможность сканирования или загрузки любого текста.
  • Создание аудиокниги из PDF, онлайн-статьи, документа или фотографии книги.
  • Возможность выбрать голос диктора из множества вариантов и языков. Голоса представлены в высоком разрешении и на более чем 50 языках (включая английский, испанский и русский).
  • Выбор скорости прослушивания и регулирование ее в соответствии со своими потребностями (до 900 слов в минуту).
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Отзывы о программе Speechify

Admin

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