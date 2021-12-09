Windows 11 Classic Context Menu для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|474 Кб
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Контекстное меню в Windows 11 было кардинально переработано и по умолчанию предлагает ограниченное количество пунктов по сравнению со старым интерфейсом ОС. Оно включает ряд иконок для основных действий, таких как копирование, вставка и удаление, но скрывает некоторые функциональные возможности, которые вам могут понадобиться, за кнопкой "Показать больше опций", что означает, что каждый раз нам нужно совершать дополнительные действия, чтобы увидеть все опции контекстного меню.
Если вы хотите удалить пункт "Показать дополнительные параметры" из контекстного меню Windows 11 и восстановить классическое меню, можно изменить некоторые записи системного реестра, воспользовавшись для этого редактором реестра или командной строкой.
Если вы ищете простое решение для отключения/включения нового контекстного меню в Windows 11 в один клик, вместо того, чтобы разбираться с записями реестра, вы можете использовать бесплатную утилиту Windows 11 Classic Context Menu, предлагающую пользователю минималистичный интерфейс. Используйте кнопку "Включить Win 11 Classic Context Menu Style", чтобы отключить "Show More Options" из меню правой кнопки мыши в Windows 11. С помощью этого приложения вы можете легко переключаться между старым контекстным меню Windows 10 и стандартным меню Windows 11.
Чтобы отключить классическое контекстное меню в Windows 11, используйте вторую кнопку "Enable Win 11 default Context Menu Style". Если необходимо будет перезапустить проводник Windows, программа обнаружит это и предупредит вас. Присутствует поддержка командной строки CMD.
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