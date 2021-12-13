3DP Net - бесплатное портативное приложение для поиска и автоматической установки драйверов для сетевой карты без использования интернета. Программа используется в случаях, когда на ПК отсутствуют необходимые драйвера. Программа 3DP Net не использует интернет для поиска и установки недостающих драйверов. В составе утилиты собрана большая часть самых востребованных драйверов для сетевых карт от разных производителей.

Программа может быть полезна, например при переустановке Windows, когда пользователь сталкивается с отстутствием Интернета по причине отсутствия драйверов. Вроде бы данную проблему можно легко решить: устанавливаем нужные драйвера для сетевой карты, путем скачивания их с официального сайта производителя. Но выполнить эту задачу не представляется возможным из-за отсутствия выхода в сеть. Замкнутый круг получается. К тому же, далеко не все пользователи знают модель сетевой карты, установленной в ноутбуке или ПК.

Можно воспользоваться офлайн пакетами драйверов, как например DriverPack Solution и Snappy Driver Installer, предоставляющие огромную базу драйверов на всевозможные устройства различных производителей. Но такие решения несколько затруднительны, поскольку придется заблаговременно скачать большие (размером в несколько гигабайт) дистрибутивы, чтобы затем можно было спокойно возиться с недостающими драйверами.

В подобной ситуации придет на помощь 3DP Net. Этого приложение автоматически обнаруживает отсутствующие драйверы для вашей сетевой карты, и решает часть проблем на ПК, связанных с драйверами. Файл приложения имеет размер немногим более 100 МБ, поэтому не составит особого труда скачать ее, и скопировать на любой USB-накопитель или другое подобное устройство, чтобы затем использовать, когда вам нужно будет быстро установить недостающие драйвера.

При решении проблем с неустановленными драйверами 3DP Net идентифицирует имеющиеся на ПК сетевые адаптеры, а затем предоставляет вам соответствующие драйверы для установки. Программа сравнивает локальную версию драйвера и версию драйвера 3DP Net, позволяет просматривать версии и даты выпуска драйверов. Присутствует возможность создать резервную копию (бэкап) драйвера или восстановить драйвер из резервной копии, созданной ранее.

Основные возможности программы 3DP Net: