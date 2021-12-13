Backup Start Menu Layout для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:928 Кб
СКАЧАТЬ
Backup Start Menu Layout скриншот № 1
Backup Start Menu Layout скриншот № 2
Backup Start Menu Layout скриншот № 3

Стартовое меню Пуск в Windows 11 и Windows 10 позволяет закреплять приложения, чтобы они были более доступны. Пользователь может группировать их вместе и управлять размером плиток, а также шириной меню, закреплять и откреплять их в меню Пуск или на начальном экране. Потратив столько времени на персонализацию меню, было бы неприятно, если бы с ним что-то случилось: повреждение реестра, установка нового приложения или неудачное обновление могут изменить расположение или удалить плитки в меню Пуск. Чтобы избежать такой ситуации, можно создать резервную копию и восстановить макет меню Пуск в Windows 10/11. Это также может быть удобно в том случае, если вы не хотите заново настраивать меню с нуля.

Backup Start menu layout - это очень простое портативное бесплатное приложение для резервного копирования и восстановления макета стартового меню Windows 10/11. Пользоваться программой очень просто: распакуйте скачанный ZIP-файл и запустите соответствующий .exe-файл (x64 или x86). Для резервного копирования шаблона стартового меню Windows используйте значок дискеты. Также можно выбрать резервную копию и восстановить сохраненный макет меню Пуск.

Кроме того, имеется возможность вернуть раскладку меню Пуск к дефолтной конфигурации. Для этого просто щелкните значок Lifesaver или используйте Файл - Сбросить макет меню "Пуск". Присутствует возможность удалить любую резервную копию с помощью кнопки Корзина. Чтобы увидеть все поддерживаемые параметры командной строки, используйте функцию Файл - Информация о командной строке.

ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.8.1.39216

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать WinHexWinHex 20.4

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 7.3.5854 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать R-Drive ImageR-Drive Image 6.3 build 6309

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных...

скачать Acronis True Image WD EditionAcronis True Image WD Edition 24.0.28080

Бесплатный инструмент, позволяющий легко клонировать диски и создавать резервные копии...

Отзывы о программе Backup Start Menu Layout

Admin

Отзывов о программе Backup Start Menu Layout 1.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв