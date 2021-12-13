Стартовое меню Пуск в Windows 11 и Windows 10 позволяет закреплять приложения, чтобы они были более доступны. Пользователь может группировать их вместе и управлять размером плиток, а также шириной меню, закреплять и откреплять их в меню Пуск или на начальном экране. Потратив столько времени на персонализацию меню, было бы неприятно, если бы с ним что-то случилось: повреждение реестра, установка нового приложения или неудачное обновление могут изменить расположение или удалить плитки в меню Пуск. Чтобы избежать такой ситуации, можно создать резервную копию и восстановить макет меню Пуск в Windows 10/11. Это также может быть удобно в том случае, если вы не хотите заново настраивать меню с нуля.

Backup Start menu layout - это очень простое портативное бесплатное приложение для резервного копирования и восстановления макета стартового меню Windows 10/11. Пользоваться программой очень просто: распакуйте скачанный ZIP-файл и запустите соответствующий .exe-файл (x64 или x86). Для резервного копирования шаблона стартового меню Windows используйте значок дискеты. Также можно выбрать резервную копию и восстановить сохраненный макет меню Пуск.

Кроме того, имеется возможность вернуть раскладку меню Пуск к дефолтной конфигурации. Для этого просто щелкните значок Lifesaver или используйте Файл - Сбросить макет меню "Пуск". Присутствует возможность удалить любую резервную копию с помощью кнопки Корзина. Чтобы увидеть все поддерживаемые параметры командной строки, используйте функцию Файл - Информация о командной строке.